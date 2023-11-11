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免費索票「未購買」 社維法難罰

聯合報／ 記者廖炳棋楊正海／台北報導

刑事局8日南下台南，逮捕用電腦系統搶票的34歲黃姓男黃牛，並起獲20張還沒賣出的coldplay門票。記者廖炳棋/翻攝
刑事局8日南下台南，逮捕用電腦系統搶票的34歲黃姓男黃牛，並起獲20張還沒賣出的coldplay門票。記者廖炳棋/翻攝
文化創意產業發展法今年六月新規上路，專辦加價轉售與不正掃票黃牛，刑事局日前接獲文化部告發，指知名樂團Coldplay今開唱，但台南地區有不肖人士，疑使用電腦程式搶票，警方八日南下台南，逮捕卅四歲黃姓男黃牛，詢後依文化創意產業發展法送辦。

刑事局根據對方搶票程式留下的電子跡證，持搜索票逮人。黃男本身從事房仲工作，數月前下載搶票程式，搶到六十多張票，每張票加價一到二元不等價格賣出，黃男被逮時，家中還有廿張票尚未賣出。

警方查扣電腦、手機、票券信封袋一疊、演唱會門票廿張、電腦搶票程式兩組等贓證物。黃男坦承使用電腦搶票程式，接連在拓元、寬宏、KKTIX、iNDIEVOX等售票系統搶購演唱會票券，再上網加價轉售，除Coldplay外，還搶過歌手陳奕迅、田馥甄與林宥嘉的演唱會門票，同樣也是再加價轉賣。

不過相較於Coldplay等演唱會票券加價轉買，台北大巨蛋測試賽雖同樣出現黃牛票，但因是免費索票，並非「購買」恐不構成違法社維法。

承辦社維法的警官指出，台北地院四年前有項裁定指出，王姓女子持酒展及化妝品展大會免費索取的貴賓票，以每張五十元轉售圖利，被依社維法送辦，結果法院裁定，被移送人需有先「購買」後「轉售」行為，但沒有購買，因此不能證明有違法行為。

北市議員則批，市府今年六月至十月已有五○五件檢舉黃牛票販售案，卻沒有開罰案例。基層員警坦言，過去抓黃牛靠網路巡查，大多土法鍊鋼，有檢舉但要抓到人並不容易。

刑事局8日南下台南，逮捕用電腦系統搶票的34歲黃姓男黃牛，並起獲20張還沒賣出的coldplay門票。記者廖炳棋/翻攝
刑事局8日南下台南，逮捕用電腦系統搶票的34歲黃姓男黃牛，並起獲20張還沒賣出的coldplay門票。記者廖炳棋/翻攝

黃牛 演唱會 大巨蛋

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