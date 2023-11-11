賣大巨蛋測試賽黃牛票 4人送辦

遠雄及棒協舉辦「HOME RUN台北大巨蛋預備賽」，免費門票卻被黃牛拿到網路販售，北市刑大今天火速約談4名賣票黃牛送辦。記者廖炳棋/攝影

台北大巨蛋將於十一月十八日舉辦萬人測試賽，昨中午十二時開放民眾到拓元售票系統免費索票，一萬三千席座位瞬間秒殺，不料隨後網路竟出現黃牛票，一票要價上千、甚至上萬元，台北市長蔣萬安憤怒表示，希望全民抵制這樣的惡劣行為；台北市刑大昨火速追查四名販售黃牛票的男子到案，詢後依社維法函送法院簡易庭裁罰。

「Home Run台北大巨蛋預備賽」十八日由亞錦賽中華培訓隊對上Ｕ23世界盃中華培訓隊，不少民眾昨一早就坐在電腦前準備好開搶，上萬張門票卻瞬間秒殺，還有人哀號「二秒全部售完怎麼回事？」遠雄說，十二時開放，瞬間湧入超過四萬人，不到二分鐘即索取完畢。

民眾黨北市議員陳宥丞說，實測不到卅秒就顯示無空位，但轉眼間網路馬上有社團開始販售黃牛票。國民黨台北市議員鍾沛君也提到，接獲陳情，有民眾遇到黃牛，前一刻說八百元，下秒漲價還喊到一千元，還有賣家稱手上有四十幾張票，顯然是職業黃牛。她也質疑，免費票券要怎麼罰？有無亡羊補牢作法，如增開測試賽、採取實名制等？

體育局主秘陳良輝回應，警方已成立網蒐小組，積極查緝追查。另會研議議員提議。蔣萬安指出，即刻要求市警局追查，依法嚴辦，也嚴正譴責這些不肖人士利用機會販售黃牛票的惡劣行徑，希望全民抵制。

北市刑大昨查獲林姓男子（廿五歲）、陳姓男子（卅二歲）、周姓男子（卅八歲）及吳姓男子（廿七歲）在臉書販售大巨蛋預備賽黃牛票，每張票開價一千元至五千元不等，四人都是一般上班族，想要賺外快，拿到票後就在網路轉賣。

儘管四人都聲稱還未賣出門票，但警方仍將調查他們之前是否已有黃牛行為，也將擴大追查有無其他黃牛。

警方指出，運動賽事未納入文化創意產業發展法範圍，且這四人非以「不正方法」搶票，以社維法送辦，可處三日以下拘留或一萬八千元以下罰鍰。

遠雄指出，此測試活動觀眾皆「免費索票」，請勿購買來路不行有價票券，有權取消違反規定訂單座位，如有情節嚴重狀況將採法律途徑，擁有該門票者也將無法入場。