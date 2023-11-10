大巨蛋免費門票遭人網售1張3千元 北市刑大火速約談4黃牛

台北大巨蛋測試賽免費門票，有黃牛喊價1票3千元販售，引發社會譁然與質疑，台北市長蔣萬安憤怒表示，希望全民抵制這樣的惡劣行為，他已要求市警局追查嚴辦；台北市刑大火速追查，今天已約談4名販售黃牛票男子到案，並依社維法第64條第2款，函送管轄簡易庭裁定。

北市刑大查獲林姓男子(25歲)、陳姓男子(32歲)、周姓男子(38歲)及吳姓男子(27歲)，4人都在「臉書」販售大巨蛋預備賽黃牛票，4人都是一般上班族，因為想要賺外快，拿到票後就在網路轉賣，但都還沒有賣出，今天就被警方約談到案。

遠雄及棒協舉辦「HOME RUN台北大巨蛋預備賽」1萬3000張，11月10日12時開放線上免費索票，隨即遭民眾索取一空，球迷求票甚切，網路卻出現有不肖人士高價兜售，造成社會矚目。

台北市警察局與「拓元售票系統」聯繫後調查，全面在網路搜尋販賣票券行為；查獲林姓男子在「臉書」售票，他獲得一張門票，開價2500元。

陳姓男子拿到兩張門票，開價每張1000元；周姓男子拿到兩張門票，臉書開價每張1000元；吳姓男子索取的票位置較好，拿到兩張，他在臉書開價每張門票5000元。

警方指出，4人詢後依違反社維法，函送管轄簡易庭認定，可以處以3日以下拘留或新臺幣1萬8千元以下罰鍰；儘管四人都聲稱還未賣出門票，但警方仍將調查四人先前是否已有黃牛行為，同時也將擴大追查是否還有其他黃牛。