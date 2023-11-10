嘉檢警查獲首件立委選舉賭盤逮1嫌犯 下注金額曝光

總統立委選戰升溫，嘉義檢警查獲嘉義縣賴姓男子經營冷飲店，成立網路球類簽賭平台，針對嘉義縣山區立委選舉，開出1注新台幣1萬元的賭盤，詢問度高，已有多人下注，檢警查獲，下午檢方複訊後請回。

檢警說，賴姓男子平時在中埔鄉經營冷飲店，暗中經營網路球類簽賭平台，讓不特定人士下注，日前有民眾檢舉，賴男針對嘉義縣山區立委參選人開出讓票的賭盤，地方上詢問度高，已有多人下注，每注1萬元。

嘉縣警察局刑警大隊成立專案小組，發現賴男冷飲店人來人往，日前持搜索票執行搜索，查扣球類簽賭金2萬元，因選舉賭盤還未封盤，未查扣簽賭金。賴男坦承開選舉賭盤，並辯稱僅是與友人一起簽賭，準備收取10注而已，並沒有要影響選舉結果。

地檢署說，明年1月總統、立委大選將近，除積極反賄選宣導，為避免選舉賭盤影響選舉結果，指示警方、調查站布線、蒐集情資，針對選舉賭盤簽賭站加強查緝。