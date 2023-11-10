因應新法上路！犯保協會徵才 24年首次對外招募正副執行長

因應「犯罪被害人權益保障法」新法上路，財團法人犯罪被害人保護協會公開招聘執行長、副執行長兩職高階管理人，犯保協會董事長兼高檢署長張斗輝表示，邀請具有理想抱負者加入犯罪被害人權益保障服務行列。

犯保協會於官網及人力銀行招募具有法律、心理、社會工作、犯罪防治與機構管理經驗的高階專業人士，投入犯罪被害人保護服務，建立可長可久並兼具專業化、多元化、透明化的犯罪被害人權益與保護服務體系。張斗輝表示，邀請具有理想抱負者，加入犯罪被害人權益保障服務行列。

犯保協會指出，協會成立24年，過去執行長和副執行長兩職多由公職人員兼任，新修法改由專任的專業人士擔任，透過公私協力方式，強化專業參與，提高服務量能與品質，承接馨生人傷痛與悲傷，讓馨生人重建生活。