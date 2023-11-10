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新婚半年就落跑！台南男休妻還求償50萬 她反控遭性虐待

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名男子去年5月間與妻子結婚，新婚才半年，妻子逕自跑回娘家，不願再與丈夫同住，近1年毫無互動，他憤而向法院訴請離婚，還向妻子求償50萬元，妻子上法庭反控丈夫性虐待，每晚都要愛愛2、3次，連生理期也不放過，最後法官判准離婚，但認雙方都有責任，駁回求償。

丈夫主張，去年5月間結婚，妻子於同年11月間突然逕自離家，經詢問她為何離家，她僅表達不願意回家。然而，妻子在外宣稱，夫家陰氣很重，因為娘家家族很危險才會離開。

他認為，雙方已分居，夫妻間情愛已蕩然無存，婚姻基礎動搖，已無和諧之望，且雙方破綻難以修復，請求法官判決離婚。他也因此遭受精神上極大痛苦而離婚，請求精神賠償50萬元。

妻子表示，她同意離婚，但為什麼要給付50萬元；她離家是因為丈夫對她性虐待，每天晚上跟她做愛都要2、3次，害她都沒辦法睡覺，她睡著了也要跟她做愛，生理期來也要跟她做愛，她隔天還要上班，「我是他的老婆、我不是他性行為的工作者」。

台南地院指出，雙方於去年11月間發生爭執後，分居至今，且於分居期間，毫無往來互動，也未能積極溝通，以求冰釋前嫌，至今已近1 年未再共營夫妻婚姻生活，雙方婚姻關係確已徒具形式，兩造婚姻有難以維持重大事由。

台南地院認為，女方雖辯稱是因丈夫性虐待才離家，未能舉證證明，並不可採。而夫妻本應互相體諒包容，女方自行離家後未積極修補感情裂痕，固然可歸責，但分居期間未見男方採取積極溝通化解歧見，也無夫妻應有關懷互動，任令婚姻關係疏離，終致無可挽回，也不是沒有可歸責之處，但應由女方負較重責任。

最後法官判准離婚，但男方也有過失，請求因判決離婚精神上損害賠償，為無理由，應予駁回。

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台南地院認為，妻子自行離家後未積極修補感情裂痕，但分居期間未見丈夫採取積極溝通化解歧見，任令婚姻關係疏離，終致無可挽回，雙方均有責任，判准離婚。圖／本報資料照
台南地院認為，妻子自行離家後未積極修補感情裂痕，但分居期間未見丈夫採取積極溝通化解歧見，任令婚姻關係疏離，終致無可挽回，雙方均有責任，判准離婚。圖／本報資料照

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