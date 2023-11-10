離婚官司開庭！夏克立撇爭上億資產 稱「為無辜的人」對決黃嘉千

藝人夏克立與黃嘉千離婚官司纏訟，士林地院今午開庭意見陳述，黃嘉千委由律師出庭，夏克立在律師陪同下到庭，他在開庭前說，媒體連日報導指他是因為錢來台訴訟，事實上是因為「一個家庭不只兩個人，離婚時有無辜的人在旁邊」。

據悉，夏克立與黃嘉千去年離婚，上周夏克立突然現身台北地檢署，面對媒體詢問，他說自己有案子要處理，但不知道該到何處報到。近日媒體報導，指夏克立來台處理離婚官司，主張婚後薪酬多交給黃嘉千管理，要追回上億元資產，黃則否認。

士林地院家事法庭今午2時30分開庭進行意見陳述程序，黃嘉千委託律師到庭，面對媒體詢問，黃的律師表示「她（黃嘉千）是個堅強的女性」「交給司法調查」。

夏克立則在律師陪同下到庭，開庭前他說，雖然離婚仍希望平安，這次官司不是為了錢，不是為了誰做了什麼，是因為一個家庭不只兩個人，離婚時有無辜的人在旁邊。

士林地院表示，今天是針對兩人離婚官司開庭進行意見陳述程序，下次開庭將進入言詞辯論程序。