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台中天珠商人強盜殺人命案 法院稱「非窮凶惡極」2人仍逃死

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市2019年發生駭人天珠商人命案，男子黃焌柚偷賣張姓友人價值不菲的天珠「天地眼中眼」，找李政達、李之楷殺害張，奪走14串要價千萬的天珠。黃、李一審判死刑，二審撤銷改判無期，最高法院撤銷發回後，更一審以黃、李等「非窮凶惡極之人」，今仍判2人無期，可上訴。

檢方起訴指出，張從事藝品買賣，他出借價值不菲天珠「天地眼中眼」給黃焌柚，黃卻因經商失敗偷偷以人民幣38萬元賣掉，後又經營吸金案失利負債累累，且不滿張男得知他擅自賣他天珠，逢人就說此事，就找來同樣欠債的李政達共謀，計畫綁走張殺掉埋屍，再奪取他隨身的天珠賣掉。

李政達再找來李之楷，及蔡姓、洪姓、黃姓及邱姓等同夥，2019年11年25日黃焌柚假借商討買天珠約出張，未料張男一赴約，李之楷就先出拳打他後頸，再由李政達持摺疊刀猛刺他頭部、脖子32刀斃命，並搶走他身上14顆，價值1042萬元的天珠。

台中地檢署2020年2月12日依強盜殺人等罪嫌起訴黃焌柚、李政達、李之楷等7人；台中地院一審認為，黃焌柚、李政達急需用錢計畫強盜殺人，黃退居幕後犯罪心思縝密，李手段冷酷殘忍，難有教化合理期待，有永久與世隔絕必要，求其生而不可得。

一審20206月9日依強盜殺人罪判黃焌柚、李政達死刑，李之楷無期徒刑，蔡姓男子15年6月，其餘洪姓、黃姓、邱姓判4至6月徒刑。

台中高分院二審認為，黃焌柚、李政達為奪天珠殺害張男，犯罪樣態雖屬殘暴，但尚未達「極度殘虐程度」，且經量刑前社會調查報告顯示，2人無反社會人格，評估黃再犯可能性低，李衝動特質多因環境造成，有教化可能，2021年6月17日撤銷改判2人無期徒刑，李之楷維持無期徒刑。

黃焌柚、李政達及李之楷再上訴最高法院，經三審撤銷發回；台中高分院更一審指出，黃焌柚等3人坦承客觀事實，但辯稱只是要教訓張，但根據相關人聯繫內容、準備工具及刺殺張男後仍將他連同身上財物拖上車等，不採信3人辯詞。

更一審認為，強盜殺人罪法定刑為死刑或無期徒刑，本案依刑法第57條量刑輕重審酌，再參酌專業諮商心理師及草屯療養院的量刑前社會調查報告結果，考量李政達、李之楷無前科，黃焌柚也沒有類似殺人素行，認為其3人「應非窮凶極惡之人」，不具無法教化改善的絕對反社會性。

更一審說，若對黃等3人施以長期監禁，使其等深刻反省，矯正偏差價值，仍有讓他們遷善再次復歸社會生活可能，因此無處死刑必要，撤銷一審判決，仍判黃焌柚、李政達均無期徒刑，褫奪公權終身。

另考量李之楷犯案時僅18歲餘，智慮未成熟，受他人慫恿犯案，應屬情輕法重，依刑法第59條情堪憫恕規定減刑，判他有期徒刑20年。

黃焌柚等人殺害張姓天珠商人，並奪走14串要價千萬的天珠。圖／報系資料照
黃焌柚等人殺害張姓天珠商人，並奪走14串要價千萬的天珠。圖／報系資料照

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