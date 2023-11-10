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逼聽佛經54小時凌虐 他討40萬債打死人塞後車廂丟醫院被判刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中鄒姓男子從事討債，曾以燒燙、逼戴耳機聽佛經54小時凌虐被害人，他又替朋友催討40萬元撂人押走盧姓男子亂棍打死並塞車廂載到醫院，一審被依傷害致死、私行拘禁各判7年，鄒上訴求輕判，二審認為鄒犯2罪想像競合從一重罪論處，撤銷改依傷害致死罪判他6年1月，仍可上訴。

檢警調查，鄒男（26歲）認為朋友遭盧男投資詐騙40萬元，2022年6月10日找來陳姓、林姓、2名黃姓及許姓同夥各開1輛賓士、BMW到盧男西屯區的高級社區，並翻牆入內持辣椒水、鐵鎚在中庭埋伏，11日凌晨3點多盧回家就遇襲，遭眾人膠帶纏眼，持鐵鎚打手掌、小腿凌虐。

鄒等再將盧載到南投水里1處倉庫拘禁逼他還錢，並輪流拿鋁棒痛毆他四肢、背部，凌虐至下午2點多發現盧失去呼吸，竟將他塞進後車廂送到台中澄清醫院，盧最終仍傷重死亡。

台中地院一審認為，鄒男2020年才因討債，找人痛毆1名蔡姓被害人，朝他燒燙、膠帶纏眼口，甚至強迫戴耳機播放佛經長達54小時，對方不堪痛苦還錢才獲釋，這次又犯類似手法，應加重其刑，考量符合自首予以減刑。

一審認為鄒等亂棍毆死盧，手段凶狠，但全數和被害家屬和解賠償完畢，依傷害致死、私刑拘禁等罪，各判鄒男6年8月、4月，其餘6人各依傷害致死、私行拘禁判5年9月至2月不等徒刑。

鄒男、陳男及林男3人不服上訴，主張其所犯傷害致死、私行拘禁，是基於一個犯意，為想像競合犯，一審就兩罪分論併罰有不當，鄒也說自己基於義氣幫人討債，已全數賠償，即時將盧男送醫並自首，請求輕判。

台中高分院二審認為，鄒等3人犯傷害致死、私行拘禁具想像競合，應從重依傷害致死論處，認為一審論罪有違誤，但就算2罪想像競合從一重罪論處，考量3人手段凶狠、苛虐，還將死者放後車廂載到醫院，不宜大幅減輕刑度，撤銷改依傷害致死罪判鄒、陳、林，各6年1月、5年8月、5年8月。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

討債 自首

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