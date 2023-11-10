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北市「貴族醫院」土地面積少算8.47坪 大安地政事務所要國賠1558萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

私立中山醫院位於台北市大安區，被外界視為「貴族醫院」，但院方發現大安地政事務所更正登記土地面積少了28平方公尺（約8.47坪），提訴訟要求國家賠償，台北地方法院認為大安地政事務所計算錯誤，判賠1558萬餘元，可上訴。

中山醫院已改設中山醫療社團法人，提告主張當時社團法人資本額為5億2963萬餘元，持有土地登記面積應為1371平方公尺，但大安地政事務所2021年10月18日逕行更正面積登記為1343平方公尺，短少28平方公尺，因地政事務所登記錯誤，降低中山醫療社團法人的資本額而受有損害，依當期公告土地現值每平方公尺57萬9000元，要求地政事務所賠償1558萬餘元。

大安地政事務所認為，中山醫療社團法人土地登記與計算面積相比，超出法定容許誤差，查明後是因前台北市政府地政處測量大隊1977年間重測地籍圖面積計算錯誤所致，依規定要更正登記，地政事務所沒有違誤。

台北地院指出，測量大隊1977年間重測地籍圖時，計算土地面積有錯誤所致，地政事務所沒有證明面積短少的原因能歸責於中山醫療社團法人，大安地政事務所應負賠償責任。

判決指出，土地登記有絕對效力，影響人民財產權甚鉅，人民也欠缺精確估測不動產實際面積的能力，而以登記簿記載為估算價值的依據，若載明面積有錯，會導致土地價值被錯估，而權益受損，故判大安地政事務所應賠償1558萬6274元。

中山醫院。圖／聯合報系資料照片
中山醫院。圖／聯合報系資料照片

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