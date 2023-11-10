非法焚化有害廢棄物 侑晉科技等9企業25人聲請沒收1億

桃園市觀音區甲級廢棄物處理廠侑晉科技公司及67歲負責人吳有信與8家民營廢棄物清除處理機構，勾結台灣巴斯夫、晉一化工公司及國銘耐火工業，涉嫌非法清除處理有害事業廢棄物，桃園地檢署追查認定，被告自2017年起非法處理有害或一般事業廢棄物約675噸，不法獲利高達1億534萬餘元，檢方就9家公司、25人偵結起訴，向法院具體求處重刑、聲請沒收犯罪所得，並令吳姓被告等共負履行回復原狀的連帶責任，以示重懲。

桃檢說明，這起涉嫌違反廢棄物清理法起因於檢察官陳書郁2017年間偵辦並起訴污泥及廢液非法棄置倉庫案，持續溯源、細心挖掘，由1張不起眼的出貨單，發現廢液疑似非法流向侑晉科技紀錄即主動簽分調查，透過檢警環犯罪查緝聯繫平台，指揮保七總隊三大隊，會同環保部及桃園、苗栗縣市環保局合力分工偵辦，分析環境污染管制大數據，梳理廢棄物流向，配合科技偵查與行動蒐證，待時機成熟，輔以環保稽查，執行數波搜索、通知及訊問等作為，聲押3人獲准。

揪出國內混合五金廢料的甲級處理廠侑晉科技公司竟與民營廢棄物清除機構宏岳興業、華鈞實業等公司聯手，以合法掩護非法，魚目混珠，利用假聯單不實申報，虛開已妥善處理文件等，向國際化工集團巴斯夫公司、晉一公司非法收受處理大量氫氟酸廢液、強酸鹼廢液、固體廢棄物、黏稠廢液，再以廠中廢五金熔煉爐充當焚化爐，焚化有害事業廢棄物。又因侑晉公司非法收取廢液等有害事業廢棄物數量龐大，不及焚化處理，承租3倉庫非法貯存，不顧環境生態安全，逃避國內環境污染管制。

檢方表示，侑晉公司將焚化過程產出含有世紀之毒戴奧辛的集塵灰及爐渣等有害事業廢棄物，透過民營廢棄物清除機構泰灣公司等非法收受清運。集塵灰部分再由黃姓非法仲介轉交水泥製品場非法製成800立方公尺的廢棄物水泥磚，供一般景觀工程使用；廢爐渣則交由建築廢棄物分類暫置場收受後去向不明。