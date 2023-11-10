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內埔分局長莊順智涉公車私用密會友人 遭記過、調整非主管職

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣內埔分局長莊順智遭爆涉嫌多次開公務車到南投拜訪地方仕紳，屏東縣警局今對外說明表示，經查公車私用屬實，依違反「警察機關公務車輛使用管理要點」移送，擬記1大過，現已調整為非主管職務，職缺由枋寮分局長郭譯隆接替，枋寮分局長則由萬華警分局行政組長林俊雄調陞，人事派令下周一生效。

屏東縣警察局表示，莊順智涉嫌公車私用，獲報後著手調查，經分析、比對車輛使用紀錄，發現莊違反警察機關公務車輛使用管理要點，公車私用屬實，因曾任南投仁愛分局長，才開公務車到當地拜訪地方仕紳，另是否涉犯刑法公務員假藉職務上機會詐欺得利、背信、竊盜等罪，都移送屏東地方檢察署偵辦。

警方指出，莊順智行為已嚴重影響警譽，行政處分擬議記一大過，報請警政署核定莊員調整為非主管職務，後續將加強要求各級幹部及員警要謹言慎行、嚴守警紀，落實各項風紀管考工作，如有發現員警任何違法、違紀徵候，秉持毋枉毋縱、不包庇、不護短原則，從速嚴查究責，以端正優良警紀。

內埔分局長莊順智為中央警察大學交通學系62期，歷經台南縣警察局新營分局警備隊隊長、台南市警局督察室督察員、交大隊執法組及行政組組長、南市第三分局行政組組長，及南投縣警局仁愛分局分局長。

屏東縣內埔分局長莊順智遭爆涉嫌多次開公務車到南投拜訪友人，經屏東縣警局調查，公車私用屬實，依違反「警察機關公務車輛使用管理要點」移送，擬記1大過，現已調整為非主管職務。圖／取自內埔分局網站
屏東縣內埔分局長莊順智遭爆涉嫌多次開公務車到南投拜訪友人，經屏東縣警局調查，公車私用屬實，依違反「警察機關公務車輛使用管理要點」移送，擬記1大過，現已調整為非主管職務。圖／取自內埔分局網站

屏東縣 公務員 警察

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