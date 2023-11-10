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別讓AI深偽假訊影響2024總統大選 新北檢：刨根追不法

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

2024總統、立法委員選舉只剩64天，為加強基層員警查賄技巧，今天上午新北地檢署檢察長余麗貞率領主任檢察官陳旭華、蔡宜臻及地檢署查賄團隊抵達蘆洲警分局，除分享查賄經驗與心得外，也要基層警注意「假訊息」、「深偽影音」等不法行為，要讓這次大選公正、和平、安全落幕。

新北檢察長余麗貞表示，新北地檢署已舉辦期前策略會議，要求各機關應遵循法務部「選舉查察工作綱領」，尤其加強防制「選舉賭盤、境外介選及假訊息（深偽案件）」等不法行為，使選舉公正、和平、乾淨落幕。

主任檢察官陳旭華則提醒，這次選舉查賄型態主要會以「贈送禮品、招待旅遊及舉辦餐會」等方式進行，需發揮刨根精神追查賭盤、金流，查緝各式不法行為。同時，近期AI技術盛行，除防制選舉賭盤、境外資金介入，更要注意「假訊息」、「深偽影音」利用境外介入選舉情事。

另外，最高檢已責成專案檢察官全天候待命偵辦，調查局及刑事局也引進辨識深偽影音技術，辨識「假消息」、「深偽影音」務求於48小時內破案，杜絕境外勢力認知作戰，維護大選公正性。地檢署與分局、戶政事務所，也會展開調查有無虛設戶籍等意圖取得投票權之手段，杜絕有心人士介入選舉安全環境。

蘆洲警分局分局長林詮峰表示，現今AI技術盛行，「假消息」、「深偽影音」誤導民眾影響選情效果較以往現金買票更盛，分局將秉持行政中立立場，全力打擊黑金、暴力行為介入選舉，同時加強情資蒐報、布雷，共同維護選舉公平性。另外針對各類假消息也會全力查緝，對於任何想破壞選舉公平的不法分子，絕對嚴厲查辦到底。

蘆洲警分局長林詮峰（圖中）說，現今AI技術盛行，「假消息」、「深偽影音」誤導民眾影響選情效果較以往現金買票更盛。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警分局長林詮峰（圖中）說，現今AI技術盛行，「假消息」、「深偽影音」誤導民眾影響選情效果較以往現金買票更盛。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北地檢署檢察長余麗貞（圖中）率領地檢署查賄團隊抵達蘆洲警分局，對基層警分享查賄經驗與技巧。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北地檢署檢察長余麗貞（圖中）率領地檢署查賄團隊抵達蘆洲警分局，對基層警分享查賄經驗與技巧。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北地檢署檢察長余麗貞率領地檢署查賄團隊抵達蘆洲警分局，對基層警分享查賄經驗與技巧。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北地檢署檢察長余麗貞率領地檢署查賄團隊抵達蘆洲警分局，對基層警分享查賄經驗與技巧。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北地檢署檢察長余麗貞率領地檢署查賄團隊抵達蘆洲警分局，對基層警分享查賄經驗與技巧。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北地檢署檢察長余麗貞率領地檢署查賄團隊抵達蘆洲警分局，對基層警分享查賄經驗與技巧。記者曾伯愷／翻攝
現場檢舉賄選技巧及注意事宣導海報。記者曾伯愷／翻攝
現場檢舉賄選技巧及注意事宣導海報。記者曾伯愷／翻攝

假訊息 投票 2024選舉 2024總統選舉 2024立委選舉

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