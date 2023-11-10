別讓AI深偽假訊影響2024總統大選 新北檢：刨根追不法

2024總統、立法委員選舉只剩64天，為加強基層員警查賄技巧，今天上午新北地檢署檢察長余麗貞率領主任檢察官陳旭華、蔡宜臻及地檢署查賄團隊抵達蘆洲警分局，除分享查賄經驗與心得外，也要基層警注意「假訊息」、「深偽影音」等不法行為，要讓這次大選公正、和平、安全落幕。

新北檢察長余麗貞表示，新北地檢署已舉辦期前策略會議，要求各機關應遵循法務部「選舉查察工作綱領」，尤其加強防制「選舉賭盤、境外介選及假訊息（深偽案件）」等不法行為，使選舉公正、和平、乾淨落幕。

主任檢察官陳旭華則提醒，這次選舉查賄型態主要會以「贈送禮品、招待旅遊及舉辦餐會」等方式進行，需發揮刨根精神追查賭盤、金流，查緝各式不法行為。同時，近期AI技術盛行，除防制選舉賭盤、境外資金介入，更要注意「假訊息」、「深偽影音」利用境外介入選舉情事。

另外，最高檢已責成專案檢察官全天候待命偵辦，調查局及刑事局也引進辨識深偽影音技術，辨識「假消息」、「深偽影音」務求於48小時內破案，杜絕境外勢力認知作戰，維護大選公正性。地檢署與分局、戶政事務所，也會展開調查有無虛設戶籍等意圖取得投票權之手段，杜絕有心人士介入選舉安全環境。