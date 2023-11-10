王牌大律師盡出 台南議長賄選案當庭敲庭期費周章

台南正副議長賄選案，台南地院上午再開準備庭，正副議長邱莉莉、林志展等10人到庭，統統否認賄選等罪嫌，但本案被告計邱莉莉等10人，各自聘請律師團計約20人，為確保被告及律師辯護權，院方當庭敲各律師庭期大費周章，下周起正式進入審理，預計明年2月5、6日言詞辯論。

邱莉莉等人為官司，紛砸重金禮聘王牌大律師，其中不乏退休檢察長、檢察官、法官，包括北檢前檢察長周章欽、雄檢前襄閱葛光輝、前庭長蘇清水與林石猛，南檢前檢察官熊家興、吳岳輝等人，均是一時之選。

而20多名律師來自台北、高雄外，不乏台南在地知名資深律師，院方事前調查各律師勾選出庭時間外，依各被告申請台南市調查處調查官、同案被告證人等，根本無法敲定開庭時間，法官只好當庭一一徵詢各被告及律師，如有傳訊但未申請詰問律師，同意不到庭，事後閱卷可再表示意見。

眼看明年大選前，本案辯論終結已不可能，法官仍努力一一詢問、確認律師開庭時間、詰問時間，檢方則改採反詰問，最後，下周起正式進入審理階段，同時敲定11、12月及明年1、2月庭期，2月5日、6日言詞辯論。法官也感謝檢方及各律師的配合。

台南地檢署偵辦正副議長賄選案，認定民進黨前中執委郭再欽、民進黨正副議長邱莉莉、林志展密謀以每票至少1千萬利誘、恐嚇等方式，讓國民黨議員李文俊等人跑票，欲促成邱、李配「綠藍結盟」，檢方起訴邱莉莉等10人。