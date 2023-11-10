聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭再傳郭台銘連署書「一分400元」 喜互惠職員涉案
鴻海集團創辦人、總統擬參選人郭台銘團隊上周才提交連署書，昨日爆出宜蘭第二起涉賄案，以每分400元的價格買連署書，涉案人則是宜蘭在地最大連鎖超商喜互惠的職員。宜蘭地檢署昨天諭令6人以2萬元到10萬元不等交保，喜互惠公司則表示屬員工個人行為，靜待調查。
昨天上午，大批調查人員進入喜互惠超市頭城店，約1小時後喜互惠才重新開張；由於喜互惠頭城店恰好是郭台銘連署站地點，網傳相關人員涉嫌買連署書，一分400元，具體分數不得而知。
宜蘭地檢署今天上午確認，昨漏夜偵訊後，依涉犯總統選舉罷免法，諭令6人交保，分別是林姓男子2萬元交保、黃姓女子2萬元交保、林姓男子5萬元交保、俞姓男子3萬元交保、張姓男子8萬元交保、陳姓女子10萬元交保。
喜互惠公司表示，昨日了解此事後，「買連署書」屬頭城店職員的個人行為，可能也涉及住在頭城的其他店員工甚至主管職，公司並未涉入，也不知情，目前各分店恢復照常營業；該案已進入司法程序，將視後續調查狀況處分涉案人員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言