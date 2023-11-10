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宜蘭再傳郭台銘連署書「一分400元」 喜互惠職員涉案

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

鴻海集團創辦人、總統擬參選人郭台銘團隊上周才提交連署書，昨日爆出宜蘭第二起涉賄案，以每分400元的價格買連署書，涉案人則是宜蘭在地最大連鎖超商喜互惠的職員。宜蘭地檢署昨天諭令6人以2萬元到10萬元不等交保，喜互惠公司則表示屬員工個人行為，靜待調查。

昨天上午，大批調查人員進入喜互惠超市頭城店，約1小時後喜互惠才重新開張；由於喜互惠頭城店恰好是郭台銘連署站地點，網傳相關人員涉嫌買連署書，一分400元，具體分數不得而知。

宜蘭地檢署今天上午確認，昨漏夜偵訊後，依涉犯總統選舉罷免法，諭令6人交保，分別是林姓男子2萬元交保、黃姓女子2萬元交保、林姓男子5萬元交保、俞姓男子3萬元交保、張姓男子8萬元交保、陳姓女子10萬元交保。

喜互惠公司表示，昨日了解此事後，「買連署書」屬頭城店職員的個人行為，可能也涉及住在頭城的其他店員工甚至主管職，公司並未涉入，也不知情，目前各分店恢復照常營業；該案已進入司法程序，將視後續調查狀況處分涉案人員。

喜互惠頭城店。圖／民眾提供
喜互惠頭城店。圖／民眾提供

連署書 宜蘭 郭台銘 2024總統選舉 2024選舉

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