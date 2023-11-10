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影視大亨俞惟中避稅涉違法 北檢移請法院併辦、部分不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

昇華娛樂前董事長俞惟中涉嫌俞惟中涉嫌透過人頭公司虛開發票，動用公司資本額，台北地檢署偵辦後，涉嫌違反商業會計法，移請法院併辦審理；另外，俞惟中涉嫌包工戲劇製作案方面，檢方認定，俞惟中並無掏空公司及使公司非常規交易情形，該部分獲不起訴處分。

檢調查出，俞惟中涉嫌透過人頭公司虛開發票及動用公司資本額，涉犯商業會計法及公司法第9條，檢方將此部分移請法院併辦審理。

檢調也查出，俞惟中為了規避稅捐，將昇華將戲劇製作案發包給數個人頭公司與中國大陸影劇公司，製作網路劇及古裝穿越為主題的陸劇，曾推出的影視作品包括：台劇「狼王子」、網路劇「舞魅娘」及八點檔「甘味人生」等。

檢調追查，昇華娛樂發包工戲劇製作案給數個人頭公司，而且經手的會計師為同一人，雖然涉案的戲劇案經昇華轉包，但是不少戲劇案仍由昇華製作，部分戲劇在製作階段時，礙於中國大陸限制穿越劇、演員范冰冰涉逃漏稅事件等因素而腰斬。檢察官認為，俞惟中並無掏空公司及使公司非常規交易情形，該部分獲不起訴處分。

昇華娛樂前董事長俞惟中。圖／聯合報系資料照片
昇華娛樂前董事長俞惟中。圖／聯合報系資料照片

逃漏稅

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