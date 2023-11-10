聽新聞
test
0:00 / 0:00
影視大亨俞惟中避稅涉違法 北檢移請法院併辦、部分不起訴
昇華娛樂前董事長俞惟中涉嫌俞惟中涉嫌透過人頭公司虛開發票，動用公司資本額，台北地檢署偵辦後，涉嫌違反商業會計法，移請法院併辦審理；另外，俞惟中涉嫌包工戲劇製作案方面，檢方認定，俞惟中並無掏空公司及使公司非常規交易情形，該部分獲不起訴處分。
檢調查出，俞惟中涉嫌透過人頭公司虛開發票及動用公司資本額，涉犯商業會計法及公司法第9條，檢方將此部分移請法院併辦審理。
檢調也查出，俞惟中為了規避稅捐，將昇華將戲劇製作案發包給數個人頭公司與中國大陸影劇公司，製作網路劇及古裝穿越為主題的陸劇，曾推出的影視作品包括：台劇「狼王子」、網路劇「舞魅娘」及八點檔「甘味人生」等。
檢調追查，昇華娛樂發包工戲劇製作案給數個人頭公司，而且經手的會計師為同一人，雖然涉案的戲劇案經昇華轉包，但是不少戲劇案仍由昇華製作，部分戲劇在製作階段時，礙於中國大陸限制穿越劇、演員范冰冰涉逃漏稅事件等因素而腰斬。檢察官認為，俞惟中並無掏空公司及使公司非常規交易情形，該部分獲不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言