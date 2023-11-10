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耗時近1年…全台首件國民法官審殺人案年底宣判

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

全台首件國民法官案，台中黃姓業務員殺人案今年1月5日繫屬台中地院後，為期數月開了7次以上準備程序，中間等待鑑定報告結果，直至今上午準備程序終結，審判長諭知將於12月22日抽選國民法官，隨後於12月25日起密集審理5天，預計12月29日宣判，全案審理長達近1年。

台中地檢起訴指出，黃男和施姓男子（均22歲）之前讀東海大學打籃球認識，施引介黃加入直銷公司，雙方往來也變熱絡，黃因此對施產生好感，鼓起勇氣向施表白卻遭婉拒。

黃溝通未果心生不滿，2022年10月20日持牛肉刀潛入施住處，對方回家2人起口角，黃就持刀砍向施，施中刀流血要離開，黃繼續朝他猛砍，造成頸部、胸口多達13刀，還切斷動脈導致施死亡。

檢方今年1月4日偵結依殺人、侵入住宅罪嫌起訴黃，1月5日送審繫屬台中地院，成為國民法官新制上路後全台第一起案件。

全案初期準備程序階段，檢、辯雙方就「預斷」與否、是否送交精神及量刑前鑑定等多次激辯，中院連開數次準備程序、等待鑑定報告等費時數月。

全案今上午10點再開庭，審判長唐中興說明審理計畫，預計12月22日上午9點半選任程序，將從抽選的200人中選出6名國民法官，4位備選國民法官。

另於12月25日至29日，為期5天密集審理，包括傳傳證人、交互詰問、辯論及科刑等，並於12月29日下午4點半至5點宣判。

唐中興也說明，12月25日審理第一天僅排9點半至12點，上午讓國民法官先行了解程序，習慣後再連續4天審理。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

國民法官 殺人

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