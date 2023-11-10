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影／罰不怕！高雄累犯酒駕男遇警屎遁拖延沒效 一吹0.94

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄57歲孫姓男子去年因酒駕遭警查獲送辦，沒想到，前晚他騎車行經旗津區中洲三路時，因車頭燈未開，被員警攔下，當時渾身酒味的孫男一聽「酒測」，立馬推說要衝廁所，警耐心隨他如廁後，酒測一吹數值高達每公升0.94毫克，孫男坦言，4瓶啤酒加兩瓶保力達下肚後上路，被警依法送辦。

「員警一靠近他，就聞到濃厚酒味！」鼓山分局指出，當時正值深夜11時，大半夜孫男竟車燈未開上路，巡邏警發現擔心孫男行車危險，隨即跟上示警攔停，沒想到，一靠近他，便聞到撲鼻酒味，隨即要求他配合酒測。

但當時孫男一聽關鍵字「酒測」後，一下說要小解，一下又堅稱腸胃不適想上廁所。

警方見孫男急欲如廁不假，因孫家住在附近，遂全程陪同他返家如廁後，再重回攔停位置實施酒測。眼見無法規避酒測，他只好配合吹測，一吹酒測值高達每公升0.94毫克。

事後，孫男坦言，騎車上路前，喝了四罐啤酒，兩瓶保力達。由於他去年酒駕酒測值就飆高到每公升0.73毫克，如今再次觸犯公共危險罪，恐將面臨更嚴厲刑事及行政罰則。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄旗津區孫姓男子因騎車未開頭燈遭警攔查。記者古和純／翻攝
高雄旗津區孫姓男子因騎車未開頭燈遭警攔查。記者古和純／翻攝
高雄旗津區孫姓男子喝了四罐啤酒，兩瓶保力達還騎車上路，遭警帶返派出所送辦。記者古和純／翻攝
高雄旗津區孫姓男子喝了四罐啤酒，兩瓶保力達還騎車上路，遭警帶返派出所送辦。記者古和純／翻攝

酒駕

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