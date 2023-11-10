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質疑徐春鶯協助陸發展組織違國安法 基進黨楊佩樺今北檢提告

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

中華兩岸婚姻家庭服務聯盟祕書長徐春鶯遭爆曾任中共幹部、未放棄中國大陸國籍等爭議，台灣基進黨不分區立委參選人楊佩樺今赴台北地檢署，告發徐春鶯涉犯國安法第二條。

楊佩樺指控，徐春鶯多次與統戰單位交流、組織協會，以相關名義赴中參與統戰機構的活動，多次發表促統言論。台灣基進楊佩樺赴北檢告發徐春鶯涉嫌違反國安法第2條，請國安單位介入調查徐春鶯及其協會背後資金來源。

楊佩樺說，目前已搜集完成徐春鶯參與統戰交流、協助動員台灣新住民赴陸交流、發表促統言

論等證據。楊佩樺質疑，徐春鶯一再強調她不是共產黨員，但因為心虛，而沒有回應參與統戰交流、發表促統言論的原因，請徐一定要出面說明。

楊佩樺質疑，徐春鶯過去統戰研習營，附和「兩岸一家親」及「兩國就是要統一」等言論，涉有協助陸籍配偶回到祖國，促進兩岸統一交流。

楊佩樺指控，過去全國台聯最大的工作目的之一，就是希望受過培訓者，回到台灣積極參政及議政，徐春鶯疑似參與了中國大陸相關培訓課程，楊佩樺質疑，徐春鶯一直以來都是以台灣新住民發展協會名義赴大陸交流，背後資金是否正常、是否有中資介入，請國安單位介入調查。

台灣基進黨不分區立委參選人楊佩華今赴台北地檢署告發徐春鶯涉犯國安法。記者房荷庭／攝影
台灣基進黨不分區立委參選人楊佩華今赴台北地檢署告發徐春鶯涉犯國安法。記者房荷庭／攝影

徐春鶯 國安法 楊佩樺 2024選舉 2024立委選舉 民眾黨

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