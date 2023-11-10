質疑徐春鶯協助陸發展組織違國安法 基進黨楊佩樺今北檢提告

中華兩岸婚姻家庭服務聯盟祕書長徐春鶯遭爆曾任中共幹部、未放棄中國大陸國籍等爭議，台灣基進黨不分區立委參選人楊佩樺今赴台北地檢署，告發徐春鶯涉犯國安法第二條。

楊佩樺指控，徐春鶯多次與統戰單位交流、組織協會，以相關名義赴中參與統戰機構的活動，多次發表促統言論。台灣基進楊佩樺赴北檢告發徐春鶯涉嫌違反國安法第2條，請國安單位介入調查徐春鶯及其協會背後資金來源。

楊佩樺說，目前已搜集完成徐春鶯參與統戰交流、協助動員台灣新住民赴陸交流、發表促統言

論等證據。楊佩樺質疑，徐春鶯一再強調她不是共產黨員，但因為心虛，而沒有回應參與統戰交流、發表促統言論的原因，請徐一定要出面說明。

楊佩樺質疑，徐春鶯過去統戰研習營，附和「兩岸一家親」及「兩國就是要統一」等言論，涉有協助陸籍配偶回到祖國，促進兩岸統一交流。

楊佩樺指控，過去全國台聯最大的工作目的之一，就是希望受過培訓者，回到台灣積極參政及議政，徐春鶯疑似參與了中國大陸相關培訓課程，楊佩樺質疑，徐春鶯一直以來都是以台灣新住民發展協會名義赴大陸交流，背後資金是否正常、是否有中資介入，請國安單位介入調查。