台中首件國民法官案「預斷」吵不停 辯方要刪檢起訴書被駁

全台首件國民法官案件，台中黃姓業務員涉嫌殺人案自1月5日繫屬台中地院後，至今仍在準備程序階段，辯方認為檢方起訴書提到黃男向施男表白遭拒，心生不滿、萌生報復等，用語臆測且煽動，恐有造成「預斷」之虞聲請刪除；法院審酌，相關說明和案件密不可分，不會產生預斷，裁定駁回。

黃的辯護人，律師李宣毅、黃致豪及林陟爾聲請指出，檢方起訴書有造成「預斷」之虞，應刪除3大段部分及理由，包括起訴書中提到黃男、施男各就讀東海大學法律系、電機系，因打籃球認識且黃經施引介參加直銷社團，黃也對施產生好感，向施表白遭婉拒仍攔堵對方。

以及黃男心生不滿，萌生報復動機去買2把刀以圖預備殺害施之用，還有黃朝左肩刺，旋即鮮血直流，黃見施離去，再持續朝多處要害猛刺攻擊，黃持雙刀輪番攻擊等。

辯方認為，檢察官就2人背景介紹，情節遠早於案發時間，和黃男有無殺人犯意欠缺關聯性，其中「心生不滿」、「萌生報復動機」等詞，更是臆測、煽動性描述，認為會讓法院產生預斷、影響心證，主張刪除相關內容。

檢察官則說，記載黃、施相識過程及買刀動機，就釐清本案具承先啟後關鍵，也未對黃男有負面評價描述，而就黃男犯罪事實，也是經衡酌證據證明程度，予以明確且具體記載，並無產生預斷之虞。

檢方也說，若依辯護人的記載內容，不僅犯罪方法模糊且不特定，反將恐陷黃男於浮動不知如何防禦的不利地位，認為原起訴書內容不需刪除。

台中地院查，辯方主張起訴書有預斷之虞部分，是檢察官起訴黃男殺人罪嫌，關於黃的犯罪動機、過程，以及黃男手段、經過所為的陳述。