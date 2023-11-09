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男躺在床上吸菸睡著了釀火災 人灼傷、房間燒毀還被判有罪

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

基隆市顏姓男子在房間吸菸時睡著，菸頭引發火勢，釀成火災，燒毀住家物品，自己也受灼傷。基隆地方法院審理後，依失火燒毀物品罪，處拘役40天，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，顏男與父親同住在13樓建築中的7樓，去年11月5日上午9點多，顏男在房間內吸菸，並躺在床上睡著後，菸頭引燃床墊、棉被後延燒，把房間內的電腦椅、排風扇等物品燒毀。消防局派員滅火後鑑識火場，研判火災為菸蒂引燃。

警方偵詢後將顏男送辦，檢察官偵訊後，以顏家是上下樓層緊鄰住宅建築物，如屋內失火燃燒物品，將可能延燒或波及樓上、下鄰近建築物，導致公共危險，認定顏男觸法。

這起火災尚未損及房屋鋼筋混凝土、牆壁結構或屋頂，房子仍能遮蔽風雨，並未喪失建物主要效用，未達燒燬程度，顏男也非故意放火，檢察官依刑法第175條第3項失火燒燬住宅、建築物及交通工具以外之物罪嫌起訴顏男。

法院審理後，審酌顏男因一時疏忽，點燃吸食香菸後躺在床上熟睡，肇致火災發生，延燒波及住處物品，致生公共危險，應予非難。念及犯後坦承犯行，兼衡過失程度情節、所造成財物損失及對公共安全危險程度及生活情狀，處拘役40日，如易科罰金，以1千元折算1日。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

基隆市顏姓男子在房間吸菸時睡著，菸頭引發火勢，釀成火災。基隆地方法院審理後，依失火燒毀物品罪，處拘役40天，全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市顏姓男子在房間吸菸時睡著，菸頭引發火勢，釀成火災。基隆地方法院審理後，依失火燒毀物品罪，處拘役40天，全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影

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