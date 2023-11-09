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散布歧視原住民與新住民文字 男遭判拘役30日

中央社／ 新北9日電

王姓男子在影音頻道留言「你這個陸配就是中共派來的間諜來搞破壞」、「你的老公就是原住民在台灣是二等公民」等歧視語，新北地院依散布文字誹謗罪，判處拘役30日，緩刑2年。

被告王姓男子因妨害名譽案件，經檢察官提起公訴，新北地院日前刑事簡易判決，王男犯散布文字誹謗罪，處拘役30日，可易科罰金。緩刑2年，以啟自新。並應支付損害賠償，可上訴。

判決書指出，被告55歲王姓男子，無視告訴人簡姓男子、其妻周姓女子的名譽權，恣意在簡男夫妻所共同經營之Youtube影音頻道「Jo裡給給」，指摘傳述毀損名譽之事，濫用言論自由權，行為可議。

檢方今年8月起訴指出，王男獲悉簡男為原住民、周女為大陸地區人民後，竟意圖散布於眾、加重誹謗之犯意，於今年5月使用暱稱在影音頻道下方，公然留言指摘稱「那些低層的工作是，原住民在做」，「你這個陸配就是中共派來的間諜，來搞破壞，台灣人不要被她騙了」。

起訴書說，被告所稱「她的原住民老公是個雜種，進不了台灣主流社會，滾去大陸吧，別佔台灣人便宜」等語，公然以歧視性文字辱罵告訴人及告訴人之配偶，觸犯刑法加重誹謗罪嫌。

法官判決認為，被告已於犯後坦承犯行，並與告訴人達成和解，相信經此科刑教訓後，當能知所警惕，應無再犯之虞，故給予緩刑。

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