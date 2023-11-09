男子與妻談判連五撞妻友BMW 車撞進超商嚇壞人
彰化縣鄭姓男子懷疑妻子與男友人交往，今年7月間與妻子和其男友人相約在超商談判，但鄭男一看到妻子坐男友人的車到達時，二話不說駕駛自己的特斯拉衝撞對方BMW車，連五撞把BMW都撞進超商，彰化地方法院依毀損和強制罪將他各判刑2月、拘役30日，均得易科罰金。
判決書指出，鄭男（30歲）與妻子有感情糾紛，懷疑妻子與男友人交往，今年7月某日晚間相約在員林市某間超商見面談判，鄭男到達時，看到妻子坐在男友人車內，憤而開車連撞對方車子5次，把車子都撞進超商的座位區，超商落地窗玻璃也碎裂掉滿地，嚇到超商員工和民眾。
鄭妻與友人倉惶下車，鄭男更勾住鄭妻脖子拉到一旁，幸好警方接獲通報，當場將失控的鄭男送辦。
不過鄭妻替丈夫求情，沒有要追究，但鄭妻男友人認為，如果不是他的車子比較好(BMW)，兩人一定會受傷，雖他和鄭妻出去，也有不對，但事情應該要合法處理，不能用這種可能會造成傷害的方式，所以雙方並未達成和解，彰化地方法院依毀損罪將鄭男判刑2月，再依強制罪判處拘役30日，均得易科罰金，全案可上訴。
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