男子與妻談判連五撞妻友BMW 車撞進超商嚇壞人

彰化縣鄭姓男子懷疑妻子與男友人交往，今年7月間與妻子和其男友人相約在超商談判，但鄭男一看到妻子坐男友人的車到達時，二話不說駕駛自己的特斯拉衝撞對方BMW車，連五撞把BMW都撞進超商，彰化地方法院依毀損和強制罪將他各判刑2月、拘役30日，均得易科罰金。

判決書指出，鄭男（30歲）與妻子有感情糾紛，懷疑妻子與男友人交往，今年7月某日晚間相約在員林市某間超商見面談判，鄭男到達時，看到妻子坐在男友人車內，憤而開車連撞對方車子5次，把車子都撞進超商的座位區，超商落地窗玻璃也碎裂掉滿地，嚇到超商員工和民眾。

鄭妻與友人倉惶下車，鄭男更勾住鄭妻脖子拉到一旁，幸好警方接獲通報，當場將失控的鄭男送辦。