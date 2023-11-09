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前夫下逐客令並換鎖 她找鎖匠開鎖進屋拿個人物品挨告

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

黃姓女子原本與前夫同住，兩人吵架後，前夫要求她不准再住他家。黃女約10天後想要進屋拿回個人物品，發現前夫已換鎖，找來鎖匠開鎖後進屋挨告。基隆地方法院審理後，以無故侵入他人住宅罪判黃女拘役15日，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，黃女離婚後，今年1月間獲得前夫同意，暫時搬入前夫與母親共住的房子。黃女2月底與前夫發生爭執，前夫在2月28日凌晨1點57分，以通訊軟體LINE傳訊息給黃女，表明不願繼續讓她住在他家的意思，要求黃女不要再過去，因為大門會反鎖，她有鑰匙也沒用，他和媽媽都不會開門。

今年3月11日上午8點多，黃女和周姓男子前往前夫住處，想要拿回屋內的私人物品。她拿鑰匙要開門時，發現前夫已更換門鎖，便打電話聯絡不知情鎖匠來開鎖。大門打開後，黃女和周男進入屋內，拿了個人物品後離去，當時屋內沒人。

黃女前夫的媽媽當天晚上7點多回家時，發覺門鎖有異狀。隔天和兒子到社區管理委員會調閱監視器畫面，發現黃女找人來開鎖，打110報案。警方偵詢後，將黃女和周男函送法辦。檢察官偵訊後，依無故侵入他人住宅罪嫌起訴黃女，周男不明原委，處分不起訴。

法官審理時，因黃女在審判程序自白犯罪，改以簡易判決處刑。法官認定黃女未經同意侵入他人住宅，影響他人居家安全違法。審酌坦承犯行、無前科，兼衡犯罪動機、目的、手段及告訴人所受損害程度，加上黃女無業，靠父親資助及社福單位補助生活，已離婚，有1個未成年孩子需照顧等情狀，處拘役15天，如易科罰金，以1000元折算1日。

黃姓女子發現前夫住處換鎖，找來鎖匠開鎖並進屋挨告。基隆地方法院審理後，以無故侵入他人住宅罪判黃女拘役15日，全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
黃姓女子發現前夫住處換鎖，找來鎖匠開鎖並進屋挨告。基隆地方法院審理後，以無故侵入他人住宅罪判黃女拘役15日，全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影

鑰匙 離婚

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