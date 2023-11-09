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報導八八會館金主挨告 北檢今提訊郭哲敏釐清案情

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

涉及巨額地下匯兌洗錢、引發八八會館之亂的主嫌郭哲敏，今年8月從泰國押解遣返台灣，解送新北地檢署收押至今。去年12月，民報曾報導指出，新加坡企業家梁展華是八八會館的金主。梁展華認為報導不實，提告該記者妨害名譽。台北地檢署今以證人身分提訊郭哲敏到案，釐清案情。

去年12月8日，民報刊出報導「【獨家】郭哲敏逃亡新加坡投靠他？租下88會館的梁姓金主在台「神秘事業」曝光！」指出，新加坡企業家梁展華（Jonathan Leong）與郭哲敏關係密切，梁展華是租下會館的人。

事後，梁展華認為報導不實，提告該記者涉嫌妨害名譽。檢方為了釐清案情，今天上午以證人身分提訊郭哲敏到庭說明，訊後已還押台北看守所。

郭哲敏因涉及地下匯兌案逃亡海外，7月27日在泰被警方逮捕，新北地檢署、調查局新北市調查處及刑事警察局多次開會討論，並與泰方斡旋，今年8月10在警調戒護下遣返回國，解送新北地檢署收押至今。

八八會館主嫌郭哲敏（中）。圖／聯合報系資料照片
八八會館主嫌郭哲敏（中）。圖／聯合報系資料照片

郭哲敏 新加坡

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