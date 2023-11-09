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病妻臥床靠氧氣支撐 老公竟找女同學大談黃昏之戀

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓女子讀假日進修班認識已婚近40年的人夫，2人私下偷情長達6年才被對方賴姓妻子發現，賴女痛訴苦心經營婚姻遭毀，對方還趁她生病重癱靠氧氣維持生命時趁虛而入，對陳求償100萬元，陳否認辯稱和賴夫僅是普通朋友，法院勘驗對話、證詞，判陳女應給付賴女10萬元，可上訴。

賴女主張，和先生結婚近40年原本生活融洽，但2022年2月起發現老公行蹤不定、心神不寧，對方才坦承就讀假日進修班時和同班的陳姓女同學從2016年1月起發生婚外情，2人還以男女朋友關係交往至2020年，並曾帶回家性交、陪她就醫。

賴女說，從先生LINE對話也發現陳女撒嬌言語，嚴重破壞她苦心經營的家庭，更是利用她當時生病重癱需要氧氣維持生命和他人照顧之際，剝奪她的老公長達6年，造成她深感痛心，精神上受極大痛苦，對陳女求償100萬元。

對此，陳女抗辯稱，和賴夫於假日進修班擔任班長雙方因而熟識，彼此僅單純出遊沒有擁抱或親密動作，否認侵害賴女配偶權，且自己2019年阿茲海默症病發，生活陷入混亂無助，因接受賴夫幫助，2人對話也僅有日常問候、關心或閒聊，沒有不當交往。

賴的先生證稱，他去讀進修班全班同學除了陳女之外都有結婚，2016年陳女提供他另一支手機，還說這樣聯絡就不會被他太太發現，直到去年自己吃安眠藥精神恍惚，妻子問他才坦承外遇，並和陳女去過大坑、田尾、鹿港、大雪山等地遊玩。

法院勘驗對話也發現，陳女曾傳「謝謝你喔，你沒睡覺嗎，要不要抱抱睡覺」等曖昧訊息給賴夫，可見2人是以男女朋友關係交往，審酌雙方學經歷、收入及侵害程度，判陳女應給付賴女10萬元。

陳女和已婚近40年的人夫發生婚外情，法院判陳應給付對方賴姓妻子10萬元。示意圖／ingimage
陳女和已婚近40年的人夫發生婚外情，法院判陳應給付對方賴姓妻子10萬元。示意圖／ingimage

結婚 老公

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