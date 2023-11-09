女友被胡牌輸錢 莽男不滿拿剪刀狂刺贏家判6年半

杜姓女子與尹姓牌友打麻將，她對尹能否胡牌有疑心，但當下仍給了對方賭金。杜女的蔡姓男友得知後不滿，翌日找上尹，並拿剪刀狂刺尹的脖子、頭臉，尹血流如注。旁人勸阻，蔡離去後逃亡，基隆地方法院依殺人未遂罪判蔡6年6月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

蔡男與杜姓女友同居，杜女2022年4月30日與尹姓牌友在新北市瑞芳區建基路民宅打麻將，未料對能否胡牌有疑義。蔡不滿尹收了女友的賭金，5月1日下午6點反握1把21公分長的剪刀找上尹，猛烈攻擊尹的頸部、頭臉部，尹當時已大量流血，他仍不罷手。

在場的李姓、郭姓男子見狀急得制止、阻隔兩人，李乘機取下剪刀，蔡才離去。蔡回家拿取現金後逃離瑞芳，而被送至基隆長庚紀念醫院的尹姓男子因頭、頸穿刺傷與廣泛性縱膈腔氣腫，有生命危險，醫院開立病危通知單後轉送台北慈濟醫院急診，經頸部清創手術治療，撿回一命。

尹說，案發當日下午6點多，麻將打完，他走到客廳，蔡對他說，「贏了錢還大聲，現在是怎樣，這裡是你作主的嗎？」接著對方就抽出剪刀對著他的頭、臉跟頸部不斷猛刺。

尹的妻子證稱，當天下午4點多，她下樓看到蔡男，對方看了她一眼，就用台語說，「妳看什麼，妳家要出大事了」，她覺得毛毛的就趕快走，未料丈夫被砍刺。

基隆地院認為杜姓女子與尹有賭博糾紛，蔡因此有怨懟，不是不可能引發殺機。基院認為蔡只因女友賭博糾紛就拿剪刀行凶，危及尹的生命，顯然目無法紀、嚴重危害社會治安，且未賠償尹、沒有悔意，判他6年6月徒刑。