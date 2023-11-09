2024總統大選買票賄選仍是主要 但深偽假訊不容輕忽

總統大選只剩65天，為宣示查緝賄選、防堵選舉賭盤和假訊息介入選舉決心。今天上午新北地檢署檢察長余麗貞率領主任檢察官陳旭華、周欣蓓及地檢署的查賄團隊抵達三峽警分局，與第一線查賄員警分享查賄經驗與心得。余麗貞表示，希望員警能嚴防境外介選及假訊息（深偽案件）。

新北檢察長余麗貞表示，新北地檢署已舉辦期前策略會議，要求各機關應遵循法務部「選舉查察工作綱領」，尤其加強防制「選舉賭盤、境外介選及假訊息（深偽案件）」等不法行為，使選舉公正、和平、乾淨落幕。

主任檢察官陳旭華則提醒，這次選舉賄選型態主要以「贈送禮品、招待旅遊及舉辦餐會」等方式，選舉賭盤更會嚴重影響投開票結果。希望員警能發揮刨根精神，挖掘選舉賭盤及追查金流，同時能槓上開花查獲境外介選。

三峽警分局長許城銘說，有別過去傳統現金買票賄選，這次總統及立委選舉，候選人現金買票不符合成本效益，取而代之的會是利用「假訊息」及「深偽影音」打擊對手的方式，讓自己順利當選，這也是員警偵辦重點。