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新北夫疑妻外遇談離婚 妻暴怒衝廚房取刀砍傷夫判3月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市人妻陳姓女子遭丈夫施姓男子懷疑有外遇，去年8月談判要求坦白並提出離婚，陳女否認有小王介入婚姻不願同意離婚，雙方發生激烈口角，陳女怒下情緒失控，衝到廚房拿水果刀揮舞，砍傷施男右手及劃傷雙手手指，幸有家屬聞聲趕來奪刀壓制，才未發生憾事。新北地院日前將陳女依傷害罪判刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決指出，陳女（37歲）去年8月27日凌晨1時許，在新北市板橋區住處與丈夫因離婚之事發生口角爭執，陳女不滿丈夫不斷對她咆哮，且一再重覆說，懷疑她有外遇，要求妻子一定要承認，一怒之下，衝進廚房拿水果刀揮舞，混亂中，施男為求自保，舉右手阻擋，導致右手臂開放性傷口2公分、右手拇指及食指開放性傷口、左手食指開放性傷口、左側臉部擦傷挫傷。

所幸二人爭吵聲音驚擾家屬趕來勸架，出手奪下陳女手中水果刀並將壓制在沙發上，才未發生憾事。陳女到案後辯稱，因丈夫當時一直拍桌子、咆嘯，情緒失控，當時因為害怕被打，才會到廚房拿水果刀保護自己，否認有傷人意圖，事發後也以手機通訊軟體「是我控制不了情緒，才做出這樣衝動的行為，我真的很抱歉，對不起」向丈夫施男表達歉意。新北地院日前將陳女依傷害罪判刑3月，得易科罰金9萬元，仍可上訴。

圖／聯合報系資料照（非本案）
圖／聯合報系資料照（非本案）

丈夫 廚房

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