花7千元賄選...里長當選無效 還得繳100萬換緩刑5年

王聖諸參選桃園市八德區竹園里第3屆里長選舉選舉。記者王宏舜／翻攝 桃園市八德區竹園里長王聖諸因賄選，桃園地檢署提當選無效之訴，桃園地方法院今年5月9日判王2022年11月26日的里長選舉當選無效，王也因犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪遭處1年6月徒刑，褫奪公權4年，沒收賄賂5千元。王針對刑之部分上訴，台灣高等法院今駁回，但宣告緩刑5年，支付公庫100萬元。

王聖諸被控於去年11月18日拿現金給朱吳美玲，朱吳美玲於翌日競選總部成立大會當日活動結束後，趁四下無人之際，向里民李文銀比出被告選舉號碼2號的手勢，並以1票1千元的代價，交付2千元賄款給李，並請對方把其中的1千元轉交給兒子（賄款已繳回）。

另外王也透過吳盧琴妹向許美蓉一家人行賄買票，許美蓉住戶有5人具投票權，收了5千元。王事後以獲得921票、得票率42.88%，贏過另外2名候選人。

桃園地院認為選舉是民主政治最重要的表徵，攸關國家政治良窳、法律興廢、公務員進退，影響國家根基及人民權利至深且鉅，不應讓金錢或其他利益介入，抹滅實行民主政治的真意，但王聖諸不顧治安機關選前反賄宣傳竟還賄選，行為不該。衡酌王坦承犯罪，賄選的票數不多，而王學歷為國小畢業、自由業等情狀，判他1年6月徒刑。

高院認為一審量刑合理，應該維持，衡量王聖諸在偵審中均坦承犯行，已有悔悟，應知警惕，因此給予緩刑，並應於判決確定後6個月內，向公庫支付100萬元，讓他「深刻記取教訓」。