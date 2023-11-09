助科技偵查、資安聯防及情資分享 調查局增第三副局長
為因應中國大陸近年不斷增加對台認知作戰的強度，及以網軍綿密入侵我國政府重要機關、機構網站，行政院今核定調查局組織法，將增設一名專責科技偵查、資安聯防及情資分享的第三副局長，另增加30名資安站人力，以強化調查局科技戰力。
調查局表示，此次增設第三副局長，是因調查局平時除統整資安犯罪相關業務及辦理上級交辦之重要專案外，另須配合政府重大政策建置相關資訊系統，且隨網路數位化時代，新型態犯罪態樣不斷翻新，導致司法科技調查業務遽增。
這次新增設的副局長，襄助局長推展科技偵查業務，綜理該局科技發展、電腦與網路犯罪偵處、資通安全、鑑識科學及通訊監察等科技研發與犯罪調查事項。
之後其主要負責業務，在於落實科技偵查專業化，積極與國家重要關鍵基礎設施建立資安聯防，以及與情資分享夥伴關係，執行行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領政策與新世代反毒策略行動綱領檢驗業務等政策。
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