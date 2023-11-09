公司解散前大量簽優惠續約 狠詐亞太電信163支華碩手機

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影 台中邱姓、林姓男子明知經營的2間公司營運不佳，竟在解散前向亞太電信大量續約，用其1000元綁約可拿到價值9990元的華碩手機優惠方案，大量買進163支手機後轉售牟利，事後又不繳月租費，亞太一查驚覺2間公司都解散驚覺遭詐，法院依詐欺取財罪各判邱、林1年2月徒刑。

檢警調查，邱男擔任奧羅拉科技、展訊公司負責人，和林男明知2間公司營運不佳即將解散，竟共謀利用低價獲得高價綁約的行動電話轉售牟利，2017年4月25日向亞太電信表示，2間公司原各100、50個門號，都要以「進階版全國壹大網免預繳續約方案30期」方案續約。

該方案前6期每月繳699元，後24期每月繳799元，還能以1000元綁約優惠價拿到價值9990元的手機，亞太派員到場和邱男簽約，由邱交付1萬5000元續約150個門號，並取得150支華碩手機；林男另以展訊公司名義，向亞太續約13個門號，交付1萬3000元，取得13支手機。

未料2間公司續約後僅繳第1期月租費，第2期開始就不再繳半毛錢，亞太查詢才發現奧羅拉、展訊公司分別在2017年7月15日、18日解散，驚覺遭詐。台中地院2020年5月已依詐欺罪判邱男1年2月徒刑，上訴經台中高分院駁回確定。

台中地院審理時，林男否認詐欺，辯稱他續約、取得手機行為都不是基於詐欺取財犯意，而是為租給來金門旅遊的大陸地區觀光客，但因2017年台灣海峽兩岸關係緊張，金門陸客人數驟減導致租賃業務大受影響才繳不出約租費。

法院比對證詞，邱男表示奧羅拉、展訊公司2017年1月間業務就很不好，再做不下去就要收掉，林男對公司有無賺錢很清楚。

法院認為，林、邱卻於同年6月辦理續約、7月就公司解散，可見2人清楚公司營運不佳有解散打算，卻又大量申辦門號續約，有違商業經營常情，且門號僅有少數有傳輸用量，不採信林辯詞，認為他顯有詐欺故意，依詐欺罪判他1年2月。