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新北最新公布酒駕3次累犯3人全名 移送金額達2016萬

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市今第34次公告酒駕累犯名單共44人，其中酒駕累犯2次共30人、累犯3次則有14人。圖／報系資料照
新北市今第34次公告酒駕累犯名單共44人，其中酒駕累犯2次共30人、累犯3次則有14人。圖／報系資料照
新北市今第34次公告酒駕累犯名單共44人，其中酒駕累犯2次共30人、累犯3次則有14人。新北裁決處統計，今年7至9月新北市酒（毒）駕共1548件，此次公告名單中，洪新欽、林元兆、吳俊緯皆為10年內酒駕累犯第3次，其餘134件未結案者均移送強制執行，移送強制執行金額達2016萬5700元。

裁決處表示，酒駕新法去年3月31日上路，針對屢次酒（毒）駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，10年內第2次累犯，得公布酒（毒）駕累犯的姓名、照片及違規事實，公告名單中，洪新欽、林元兆、吳俊緯累犯第3次，3人汽、機車駕照皆均因酒駕被吊（註）銷在案。

裁決處統計，今年7至9月新北市酒（毒）駕共計1548件，較去年同期的1658件略減少。另新北市目前已累計公告達684人，其中553件結案，38件到案辦理分期，其餘134件未結案者均全數移送強制執行，移送強制執行金額達2016萬5700元。

裁決處處長李忠台表示，現行法規只要有酒駕違規行為，就須吊扣該違規車輛牌照2年；肇事致人重傷或死亡，規定沒入該車輛；另年滿18歲同車者最高處新台幣1萬5千元罰鍰，隨著年終歲末聚餐宴飲機會愈趨頻繁，呼籲民眾勿酒後駕車。

酒駕 強制執行

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