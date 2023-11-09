聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北最新公布酒駕3次累犯3人全名 移送金額達2016萬
新北市今第34次公告酒駕累犯名單共44人，其中酒駕累犯2次共30人、累犯3次則有14人。新北裁決處統計，今年7至9月新北市酒（毒）駕共1548件，此次公告名單中，洪新欽、林元兆、吳俊緯皆為10年內酒駕累犯第3次，其餘134件未結案者均移送強制執行，移送強制執行金額達2016萬5700元。
裁決處表示，酒駕新法去年3月31日上路，針對屢次酒（毒）駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，10年內第2次累犯，得公布酒（毒）駕累犯的姓名、照片及違規事實，公告名單中，洪新欽、林元兆、吳俊緯累犯第3次，3人汽、機車駕照皆均因酒駕被吊（註）銷在案。
裁決處統計，今年7至9月新北市酒（毒）駕共計1548件，較去年同期的1658件略減少。另新北市目前已累計公告達684人，其中553件結案，38件到案辦理分期，其餘134件未結案者均全數移送強制執行，移送強制執行金額達2016萬5700元。
裁決處處長李忠台表示，現行法規只要有酒駕違規行為，就須吊扣該違規車輛牌照2年；肇事致人重傷或死亡，規定沒入該車輛；另年滿18歲同車者最高處新台幣1萬5千元罰鍰，隨著年終歲末聚餐宴飲機會愈趨頻繁，呼籲民眾勿酒後駕車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言