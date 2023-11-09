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寫作業不專心…台南男童遭母持拖鞋打瘀青 父帶他驗傷提告

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地院指出，陳母因一時情緒控管不佳，管教手段過當，致兒子身體受有傷害，認她成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役30日。圖／本報資料照
台南地院指出，陳母因一時情緒控管不佳，管教手段過當，致兒子身體受有傷害，認她成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役30日。圖／本報資料照
台南有名國小男童去年暑假在永康住處內，因未專心寫作業，遭陳姓母親持拖鞋往身上打7、8下，假日探視日到父親家，父親幫兒子洗澡時發現身上瘀青，氣到醫院驗傷提告，陳母辯稱過敏所致，台南地院函詢醫院判斷為鈍傷致瘀傷，認陳母成年人故意對兒童犯傷害罪處拘役30日。

陳母坦承，去年8月3日上午在住處內，因兒子寫作業時不認真，以塑膠拖鞋打兒子。她否認傷害，辯稱雖然有拿塑膠拖鞋打兒子，但應該不會造成兒子受傷，兒子在同年7月份因為皮膚過敏有抓傷，應該是過敏造成的。

男童表示，平常都是媽媽在照顧，去年暑假有發生媽媽拿拖鞋打他的事情，是因為他作業寫太慢，媽媽有先叫他要專心，但他還是一直分心，媽媽叫他手伸出來，他怕被打不敢伸，媽媽就直接拿拖鞋往他身上打，大概打7、8下，他被打之後有覺得痛，但他沒有跟媽媽講他哪裡痛。

他說，因為回爸爸那裡時，爸爸看到他身上有傷，問他為什麼會有這個傷，他說不知道，爸爸有問最近是不是有人打他，他說是媽媽，他跟爸爸說是不知道怎麼形容的打法、是瘋狂打，當時他作業寫太慢，媽媽有點生氣，那時候媽媽很凶，他手不敢伸出來，媽媽打他時他有躲，身體有閃來閃去；爸爸帶他去驗傷之前，他沒有印象還有被別人打。

男童父親指出，兒子在探視日會到他家，當初他協助兒子洗澡時發現有一些瘀青，看的沒有很清楚，想說可能是跟弟弟玩弄傷的，後來是媽媽幫兒子更換衣服時發現背上有很多瘀青，所以他才問傷怎麼來的，兒子說是寫字太慢被媽媽瘋狂打，是拿拖鞋打，他就帶兒子去驗傷。

陳母抗辯，驗傷診斷傷勢應是兒子皮膚過敏抓癢造成黑色素沉澱。院方再次函詢醫院，醫院指個案經檢查後發現身體皮膚多處紅褐色鈍挫傷，例如後頸部有約3*3公分處邊緣不明顯，顏色呈紅藍色，判斷為鈍傷致瘀傷，而非皮膚發炎所致黑色素沉澱。

台南地院審酌，平常均由陳母負責照顧兒子，遇有管教兒子情境時，應本於理性、出於愛心，以各種非暴力方式引導未成年兒子，然而，陳母因一時情緒控管不佳，管教手段過當，致兒子身體受有傷害，以及陳母坦承毆打但否認成傷的犯後態度等，認她成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役30日。

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