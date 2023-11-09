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大學校園遛狗未繫繩驚嚇路人！ 台北地院裁罰8000元

中央社／ 台北9日電

遛狗示意圖。 圖／canva
遛狗示意圖。 圖／canva
一名李姓民眾今年7月間2度到政大校園遛狗，因未繫牽繩或戴上嘴套，犬隻追逐、啃咬他人，警方依違反社會秩序維護法移送。台北地方法院裁定李姓民眾罰鍰新台幣8000元，可抗告。

台北市文山一警分局指出，李姓民眾於今年7月6日清晨5時20分、同月20日清晨6時45分帶著犬隻到國立政治大學校園內，縱容犬隻追逐、咬啃他人，使劉姓、陳姓民眾遭受驚嚇及受傷（受傷者未提出刑事告訴）。

北院勘驗監視器畫面，發現李姓民眾對攜帶的犬隻，並未繫牽繩也沒有戴上嘴套，而放任犬隻於政大校園內自由活動，導致劉、陳2人遭李姓民眾攜帶的多隻犬隻追逐而受驚、咬破褲子、咬傷。

北院表示，「縱容」是指對動物有事實上管領力的人放縱或容許動物嚇人而言，凡放任不加約束就算「縱容」，李姓民眾所為違反社會秩序維護法第70條第3款「縱容動物嚇人」規定，裁處罰鍰8000元，可抗告。

另外，警方還移送李姓民眾於今年7月7日、28日、29日、30日、31日涉嫌縱容動物嚇人。北院認為，警方提供只有李姓民眾攜帶多隻犬隻前往政大的監視器畫面，並沒有人被犬隻追逐，裁定不罰。

政大 監視器 遛狗

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