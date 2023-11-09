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新竹城隍廟鯉魚池旁恐怖邂逅 男邀女上車兜風竟要玩鳥

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

劉姓男子今年7月騎機車見女子小婷（化名）獨自在鯉魚水池旁，便邀請她上車兜風，沒想到事後竟意圖猥褻小婷。（圖僅示意）。圖／取自新竹市政府官網
劉姓男子今年7月騎機車見女子小婷（化名）獨自在鯉魚水池旁，便邀請她上車兜風，沒想到事後竟意圖猥褻小婷。（圖僅示意）。圖／取自新竹市政府官網
新竹劉姓男子今年7月騎機車行經城隍廟，看見女子小婷（化名）獨自在鯉魚水池旁，便邀請她上車兜風。小婷答應上車後，劉男竟將車子騎到狹小巷弄內，並拉著小婷的手問：「要不要幫我打手槍」，隨即就將小婷的手往自己下體拉去，小婷見狀立即收手，報警提告。新竹地院依強制罪判處劉男有期徒刑4月，易科罰金12萬元。

判決書指出，劉男今年7月下午2時許，騎車行經竹市東門街與中山路城隍廟附近時，看見小婷獨自站在鯉魚水池旁，便上前邀請一同搭乘機車兜風，小婷上車後，他便故意騎往狹小巷弄內，再以具性暗示的言論問小婷：「要不要幫我打手槍」，隨後便強拉小婷左手，企圖碰觸自己的生殖器，小婷拒絕並將手甩開抽回，讓劉男未得逞，事後小婷也憤而報警。

法官認為，小婷雖未碰觸到劉男生殖器，但劉男拉著小婷的手使其為無義務之事，仍然該當於強制既遂罪，且該行為造成小婷身心不適，顯見劉男守法意識薄弱，所為實不足取，對小婷影響亦鉅，最後依強制罪，判處劉男有期徒刑4月，易科罰金12萬元。

新竹 城隍廟 生殖器

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