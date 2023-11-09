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百名大學生遭「無卡分期」詐騙案 業務終於被收押禁見

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

中部日前發生上百名大學生遭「無卡分期」詐騙，檢警10月底拘提西屯路3C店林姓老闆、林姓業務後，均依加重詐欺罪嫌聲押，台中地院裁定林姓老闆收押，林姓業務限制住居，檢方不服抗告，經台中高分院撤銷發回，台中地院昨再開庭訊問並裁定林姓業務收押禁見。

檢警調查，林姓業務（28歲）起初透過話術，以「幫他做業績」就能領5000元為由，引誘學生到西屯路1間3C產品店購買IPHONE、IPAD等，並利用多數學生無信用卡，要他們和融資公司簽立「無卡分期」契約，而學生當下並不會購得產品，林則向他們保證「會幫繳剩下的所有分期」。

不少學生因簽約就現賺5000元誤認沒有風險，加上林還繼續遊說稱，每拉1個人來簽約，就再給2000元至4000元不等的介紹費，快速賺錢模式在帶大學生族群內迅速傳開。但今年7月起，林就以公司帳目被凍結為由不繳納，學生陸續收到債權人融資公司催款才驚覺遭詐。

警方不排除林姓業務、林姓老闆（34歲）相互勾結，透過3C產品買空賣空模式，一手拉學生來簽約，另一手再持該合約向融資公司請款，並將所得款項分贓獲利。

台中地檢署10月28日指揮警方搜索林姓業務、林姓3C店老闆，查扣22支手機、電腦、58萬元現金、18本存摺、3C產品購買合約書等，並拘提2人到案說明，訊後依加重詐欺罪嫌聲押；台中地院29日裁定林姓老闆收押禁見，但林姓業務僅限制住居。

檢方不服提抗告，經台中高分院撤銷發回後，台中地院昨再開羈押庭，並裁定林姓業務收押禁見。

林姓業務第一時間僅被限制住居，檢方不服抗告，法院昨終於裁定林收押禁見。圖／報系資料照
林姓業務第一時間僅被限制住居，檢方不服抗告，法院昨終於裁定林收押禁見。圖／報系資料照

老闆 3C 無卡分期

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