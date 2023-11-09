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Uber司機趁女派單員酒醉 脫衣摸胸、錄影炫耀 乘機猥褻罪判刑6月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

示意圖非本案。圖／ingimage
示意圖非本案。圖／ingimage
辜姓Uber司機，2020年5月間，加入白牌車群組，趁車隊的女派單員酒醉丟單，接單載她返家，竟趁女子不省人事脫衣摸胸，還拿手機錄下猥褻影片傳給朋友觀看，朋友直接報警。士林地方法院審結，辜男犯乘機猥褻罪，判處6月徒刑，可易科罰金18萬元。

辜姓司機加入白牌車群組，認識群組中的女派單員，2020年間5月，女子和朋友在北部地區聚會，席間酒醉想搭車回家，因此在工作的派單群組中「丟單」，辜男見狀接單，開車到場載送女子。

判決指出，辜男見女子酒醉不省人事，為滿足性慾，載著女子回自家住處的地下室停車場，直接放平座椅、拉開女子上衣，伸出鹹豬手摸胸猥褻等逞，甚至還拿手機拍下女子隱私部位影片給黃姓朋友炫耀，朋友見影片發現女子遭受不法侵害，隨即報警告發。

辜男到案後坦承犯行，確實在車上摸胸、拍影片，還傳給朋友觀看。法院認為，辜男利用女子不能抗拒情形猥褻，還無故拍下私密影片，對女子造成相當程度心理創傷，所為應予非難，從重論乘機猥褻罪。

辜男有意賠償但因賠償金額無法達成共識而未能調解，不予宣告緩刑，全案依乘機猥褻罪嫌，判處有期徒刑6月，可易科罰金18萬元，作案用手機沒收或追徵其價額。可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

猥褻 影片 鹹豬手

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