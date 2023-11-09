北市第37次公布酒毒駕累犯 28名最高罰鍰36萬元

台北市交通裁決所第37次公布酒（毒）駕累犯，其中酒駕累計2次19名、酒駕累犯3次5名、酒駕累犯4次2名、酒駕拒測累犯2次1名、毒駕累犯1名，共28名。這波最高罰鍰新台幣36萬元。

台北市交通事件裁決所今天發布新聞資料表示，此次酒（毒）駕累犯公告28名，其中張晴翔、鄭益來、張家榮、許志輝、何永豪分別為第21次、24次、34次、21次、24次累犯公布名單，這次又重覆上榜，酒精濃度分為每公升0.32毫克、0.21毫克、0.28毫克、0.47毫克、0.31毫克；毒駕部分，張哲鋼再次上榜。

交通裁決所指出，累犯民眾汽機車駕照均已遭禁考或註銷，此波罰鍰最高為洪炳榮及張哲鋼皆因第2次酒（毒）駕拒測，各遭處罰鍰新台幣36萬元，酒（毒）駕拒測按前次金額加罰18萬元，罰鍰未繳納民眾，已移送法務部行政執行署新北及士林分署強制執行，且汽機車駕照已禁考在案。

此次公告名單，交通裁決所表示，有20件已結案，2件辦理罰鍰分期繳納，6件未結案均全數移送強制執行，移送總金額113萬元。台北市酒（毒）駕累犯累計已公布731人次（705名）。

交通裁決所指出，提醒市民，現行法規只要有酒駕違規，須吊扣違規車輛牌照2年；因肇事致人重傷或死亡，依規定沒入車輛；罰鍰逾期未繳納，依法移送法務部執行分署辦理強制執行；酒測值達每公升0.25毫克以上涉公共危險罪，警方可依相關規定移送司法機關辦理。

此次公布酒（毒）駕累犯資料，交通裁決所表示，已公告在台市交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區，並再次呼籲飲酒不開車出門、飲酒次日宿醉不駕車、席間飲酒要找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。