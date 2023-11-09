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長照護理師主任上班第二天就出人命 腦中風老翁吃油豆腐活活噎死

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

護理師示意圖，圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
護理師示意圖，圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
高雄市某長期照顧中心林姓護理師主任上班第二天，未注意腦中風黃姓老翁的餐食，讓黃吃下未剪碎的油豆腐，而阻塞氣管窒息身亡，最高法院依過失致死罪嫌判1年徒刑，並宣告緩刑3年定讞。

林女擁有護理師執照，2017年12月1日起擔任長照中心護理師主任，她到職當天中午發現黃雖可自行進食，但用餐速度過快，隔天上午，黃從醫院復健完畢返回長照中心，在2樓走廊欲食用午餐時，林女未確認黃的飲食內容，也沒有觀察、追蹤黃的食用狀況，仍由越南籍照顧服務員提供未剪碎或絞碎的油豆腐給黃吃，造成黃不慎氣管被油豆腐碎片阻塞而窒息。

林女急救並叫救護車將黃送醫，但意識昏迷成植物人狀態，隔月即死亡。經解剖鑑定，黃是因被食物噎到後呼吸衰竭、心跳停止，急救後仍併發肺炎及敗血症，終因敗血性休克致死。

林女否認犯行，供稱上班第一天中午見黃吃的比一般阿公還要快，就決定改成絞食，並告知照服員要換成絞食，隔天午餐也確實提供黃絞食，並未提供油豆腐，在長照中心急救過程中，未發現黃口腔內有異物，在醫院急救時，也曾詢問醫師插管時有無發現異物，醫師表示插管很順利，沒有發現異物，她該做的事情都有做到，該注意的也都注意。

法院認為林女犯罪事證明確，考量他偵審4年期間均否認犯行，難認有悔意，尚未和家屬達成和解，但審酌她沒有前科，一、二審均依過失致死罪判刑1年，林女不服上訴，最高法院駁回上訴，但宣告林女緩刑3年，全案定讞。

長照 護理師 異物

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