台中博士追女同事被拒...猛寄信求愛騷擾 賠27萬獲緩刑

施姓博士追求女同事被拒，連寄20多封信騷擾對方，最終賠27萬元獲緩刑。示意圖／ingimage 台中施姓博士追求女同事被拒絕遭對方封鎖LINE心生不滿，2個月內就寄了20封電子郵件、1封明信片給對方，表達斷絕聯繫不滿又訴說愛意，害女子心生畏懼，法院一審依跟蹤騷擾罪判他3月，二審考量施賠償女子27萬元調解成立，認為他顯有悔意，撤銷改判拘役55日，緩刑2年，全案確定。

檢警調查，施男2022年9月發現遭女同事封鎖LINE，心生不滿就自同年9月14日起至11月15日間，連續寄了20封電子郵件、1封明信片給對方，要求女子和他聯絡並表達遭斷絕聯繫、封鎖的不滿，同時也向女子訴說愛意，造成女子心生畏怖影響生活。

檢方訊時，施男雖坦承有寄信但否認騷擾，女子則出示收到的信件佐證；台中地院一審簡易庭審酌，施男不思理性方式追求異性，在女子明確拒絕被追求後，又陸續寄信干擾對方生活造成心生畏懼，考量他無前科、最終坦承，依跟蹤騷擾罪判他3月徒刑，得易科罰金。

施男不服上訴，表示他事後已經和女子達成調解並賠償完畢，認為一審量刑過重，希望可以請求緩刑。

台中地院二審合議庭查，施男提起上訴後，確實已經和女子調解成立，當場賠償對方27萬元，可見他已經盡力彌補造成的損害，因此量刑基礎已有不同，認為他上訴有理有，撤銷原判決。

合議庭審酌，施男寄信騷擾女子行為實有不該，考量他博士畢業、從事教職，有未成年子女需扶養，犯後調解顯有悔意，認為他應當知謹惕，改判他拘役55日，得易科罰金，緩刑2年。