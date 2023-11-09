快訊

台灣美食「亞洲國家都可取代」 波蘭背包客嘆：不宣傳這優勢太可惜

新北某醫院爆醫療疏失！偵查小隊長被餵食噎到 休克昏迷月餘未醒

黃捷選立委內憂外患夾擊 當年罷捷推手醞釀二次罷免？

泌尿科正妹名醫一句「我腿軟」讓同科已婚男醫老婆氣炸

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名泌尿科女醫師被控出軌同院的已婚男醫，女醫曾傳訊給男醫「癱…」、「我最近腿軟」，被男醫元配質疑兩人爆出不倫，氣得向女醫師提告求償80萬元，法院審理後，根據女醫師與男醫師的對話紀錄，認為兩人對話語意不明，無法認定兩人曾發生性行為，判女醫師免賠。可上訴。

這名女醫師為泌尿科名醫，外型出眾，曾上網路節目大談男性如何提振雄風，在網路有一眾男粉絲。

前年5月間，與女醫師同醫院的男醫師，被妻子發現疑似與女醫師有曖昧舉動，妻子一度請同院同事傳話給女醫師，強調男醫師已婚，希望藉此阻斷兩人互動。。

去年2月，男醫師妻子取得老公與女醫師的對話紀錄，發現兩人語氣曖昧，女醫師還曾傳訊給男醫師「癱…」、「我最近腿軟」，結果男方還回「都我在動，你怎麼會腿軟。」

看到對話訊息的妻子氣炸，質疑丈夫與女醫師不僅舉止曖昧，根據兩人對話內容，還疑似發生性行為，氣得她對女醫師提告求償80萬元。

法院審理時，挨告的女醫師喊冤，稱兩人曖昧對話訊息都是男醫師所寫，是對方不董分寸與職場倫理，她身為同科後輩不敢得罪，只能敷衍應對，且她也有跟對方說有男友，還婉轉回應「其實我很討厭人家煩我」，原被提的主張有以偏概全的誤會。

法官根據女醫師與男醫師的對話，男醫師雖曾傳訊「是想我，還是需要我」、「你是愛我，還是喜歡戀愛的感覺」、「都我在動，你怎麼會腿軟」，但前後語意不明，不能僅憑對話內容就認定兩人曾發生性行為。

另外，男醫師曾傳訊詢問女醫師「我們的關係，可以回到去年10月中之前嗎」、「因為這個複雜的情感，再侵蝕我的精神狀態」，女醫師雖回「可以」、「你想怎麼做就怎麼做，我不會再煩你」、「但我不知道我竟然是煩人的那個就是了。」

法官認為，根據訊息未見女醫師有坦承曾與男醫師有侵害對方妻子配偶權行為，綜合相關事證後，認定男醫師妻子所提的證據不足，判女醫師免賠。

高雄一名泌尿科女醫師被控出軌同科男醫師，男醫老婆發現後氣炸提告，但法官認為缺少證據，判女醫師免賠。圖／取自ingimage
高雄一名泌尿科女醫師被控出軌同科男醫師，男醫老婆發現後氣炸提告，但法官認為缺少證據，判女醫師免賠。圖／取自ingimage

醫師 性行為 網路

延伸閱讀

僅國中學歷…密醫執業35年成名醫 被判沒收所得2100萬

導演陳慧翎子宮頸癌病逝 婦產科名醫列5大重點一次看

名導侯孝賢驚傳罹失智症退休 失智症名醫籲「這」改變就該就醫

詐團假冒加薩戰地女醫師要逃離戰地 七旬老翁險被騙10萬

相關新聞

慘了！JPEX加密貨幣涉違法吸金 陳零九代言受害也挨告

歌手陳零九日前代言加密貨幣「JPEX」，未料在香港爆出吸金詐騙案，檢調昨天搜索約談JPEX台灣首席合夥人張東穎與施姓、劉...

七旬翁當Sugardaddy暈船…掏錢供血拼又嘿咻 妻查對話怒告小三求償

一名年約七旬的人夫透過包養網站找小三，多次出錢替小三購物及用餐，雙方傳訊「希望我們可以重新開始建立關係」、「即便再好的情...

泌尿科正妹名醫一句「我腿軟」讓同科已婚男醫老婆氣炸

高雄一名泌尿科女醫師被控出軌同院的已婚男醫，女醫曾傳訊給男醫「癱…」、「我最近腿軟」，被男醫元配質疑兩人爆出不倫，氣得向...

台中博士追女同事被拒...猛寄信求愛騷擾 賠27萬獲緩刑

台中施姓博士追求女同事被拒絕遭對方封鎖LINE心生不滿，2個月內就寄了20封電子郵件、1封明信片給對方，表達斷絕聯繫不滿...

房客騷擾恐嚇房東 又冒個資檢舉鄰居違建 房東告他...他卻死了

新竹邱姓男子與闕姓房東有租賃糾紛，邱男為報復房東，竟冒用其名義，撥打1999到處檢舉周遭鄰居違章建築，事後還傳訊告訴房東...

攝影監控「選務」 檢方以干擾投票起訴 法官判無罪：法律有模糊地帶

去年「九合一」選舉「全民監票行動聯盟」理事長花莉娜在投開票所架設攝影機拍攝民眾投票，檢方認花干擾投票，依違反選舉罷免法起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。