泌尿科正妹名醫一句「我腿軟」讓同科已婚男醫老婆氣炸
高雄一名泌尿科女醫師被控出軌同院的已婚男醫，女醫曾傳訊給男醫「癱…」、「我最近腿軟」，被男醫元配質疑兩人爆出不倫，氣得向女醫師提告求償80萬元，法院審理後，根據女醫師與男醫師的對話紀錄，認為兩人對話語意不明，無法認定兩人曾發生性行為，判女醫師免賠。可上訴。
這名女醫師為泌尿科名醫，外型出眾，曾上網路節目大談男性如何提振雄風，在網路有一眾男粉絲。
前年5月間，與女醫師同醫院的男醫師，被妻子發現疑似與女醫師有曖昧舉動，妻子一度請同院同事傳話給女醫師，強調男醫師已婚，希望藉此阻斷兩人互動。。
去年2月，男醫師妻子取得老公與女醫師的對話紀錄，發現兩人語氣曖昧，女醫師還曾傳訊給男醫師「癱…」、「我最近腿軟」，結果男方還回「都我在動，你怎麼會腿軟。」
看到對話訊息的妻子氣炸，質疑丈夫與女醫師不僅舉止曖昧，根據兩人對話內容，還疑似發生性行為，氣得她對女醫師提告求償80萬元。
法院審理時，挨告的女醫師喊冤，稱兩人曖昧對話訊息都是男醫師所寫，是對方不董分寸與職場倫理，她身為同科後輩不敢得罪，只能敷衍應對，且她也有跟對方說有男友，還婉轉回應「其實我很討厭人家煩我」，原被提的主張有以偏概全的誤會。
法官根據女醫師與男醫師的對話，男醫師雖曾傳訊「是想我，還是需要我」、「你是愛我，還是喜歡戀愛的感覺」、「都我在動，你怎麼會腿軟」，但前後語意不明，不能僅憑對話內容就認定兩人曾發生性行為。
另外，男醫師曾傳訊詢問女醫師「我們的關係，可以回到去年10月中之前嗎」、「因為這個複雜的情感，再侵蝕我的精神狀態」，女醫師雖回「可以」、「你想怎麼做就怎麼做，我不會再煩你」、「但我不知道我竟然是煩人的那個就是了。」
法官認為，根據訊息未見女醫師有坦承曾與男醫師有侵害對方妻子配偶權行為，綜合相關事證後，認定男醫師妻子所提的證據不足，判女醫師免賠。
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