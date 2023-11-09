房客騷擾恐嚇房東 又冒個資檢舉鄰居違建 房東告他...他卻死了

新竹邱姓男子與闕姓房東有租賃糾紛，邱男為報復房東，竟冒用其名義，撥打1999到處檢舉周遭鄰居違章建築。（圖僅示意）。記者黃羿馨／攝影 新竹邱姓男子與闕姓房東有租賃糾紛，邱男為報復房東，竟冒用其名義，撥打1999到處檢舉周遭鄰居違章建築，事後還傳訊告訴房東：「今天未收到退款，明天起將會騷擾你的房客與家人，請自重」，檢察官訊後依強制、恐嚇危害安全罪與違反個人資料保護法起訴，但因邱男在審理期間死亡，最終法官判決公訴不受理。

判決書指出，邱姓男子不滿闕姓房東未退款保證金，去年11月24日起至30日，不斷以通訊軟體LINE傳訊騷擾房東，並於去年11月28日、29日及12月2日，持續以通訊軟體LINE撥打語音通話騷擾，不僅如此，邱男更冒用房東名義、電話等個資，撥打1999市政服務專線檢舉周遭鄰居違章建築。

邱男還傳訊威脅「本人將持續提起違建、消防安檢……我也會將你的聯絡電話提供給政府機關，請記得接聽」、「明天將以你的名義去舉發108巷5號還有流浪貓，還有巷弄路口10公尺處停放汽機車，都會用你的名字去舉發」、「真累，每天都在為你操心，都要google map看誰家違建替你舉報」等，讓房東不堪其擾。

檢察官調查發現，邱男確實曾向新北市政府以房東名義檢舉3次違章建築，也傳訊帶有恐嚇字眼的訊息給房東，訊後依強制、恐嚇危害安全罪與違反個人資料保護法起訴，不過邱男在審理時，於今年10月7日過世，最終法官判決此案公訴不受理。