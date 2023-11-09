快訊

台灣美食「亞洲國家都可取代」 波蘭背包客嘆：不宣傳這優勢太可惜

新北某醫院爆醫療疏失！偵查小隊長被餵食噎到 休克昏迷月餘未醒

黃捷選立委內憂外患夾擊 當年罷捷推手醞釀二次罷免？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房客騷擾恐嚇房東 又冒個資檢舉鄰居違建 房東告他...他卻死了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹邱姓男子與闕姓房東有租賃糾紛，邱男為報復房東，竟冒用其名義，撥打1999到處檢舉周遭鄰居違章建築。（圖僅示意）。記者黃羿馨／攝影
新竹邱姓男子與闕姓房東有租賃糾紛，邱男為報復房東，竟冒用其名義，撥打1999到處檢舉周遭鄰居違章建築。（圖僅示意）。記者黃羿馨／攝影
新竹邱姓男子與闕姓房東有租賃糾紛，邱男為報復房東，竟冒用其名義，撥打1999到處檢舉周遭鄰居違章建築，事後還傳訊告訴房東：「今天未收到退款，明天起將會騷擾你的房客與家人，請自重」，檢察官訊後依強制、恐嚇危害安全罪與違反個人資料保護法起訴，但因邱男在審理期間死亡，最終法官判決公訴不受理。

判決書指出，邱姓男子不滿闕姓房東未退款保證金，去年11月24日起至30日，不斷以通訊軟體LINE傳訊騷擾房東，並於去年11月28日、29日及12月2日，持續以通訊軟體LINE撥打語音通話騷擾，不僅如此，邱男更冒用房東名義、電話等個資，撥打1999市政服務專線檢舉周遭鄰居違章建築。

邱男還傳訊威脅「本人將持續提起違建、消防安檢……我也會將你的聯絡電話提供給政府機關，請記得接聽」、「明天將以你的名義去舉發108巷5號還有流浪貓，還有巷弄路口10公尺處停放汽機車，都會用你的名字去舉發」、「真累，每天都在為你操心，都要google map看誰家違建替你舉報」等，讓房東不堪其擾。

檢察官調查發現，邱男確實曾向新北市政府以房東名義檢舉3次違章建築，也傳訊帶有恐嚇字眼的訊息給房東，訊後依強制、恐嚇危害安全罪與違反個人資料保護法起訴，不過邱男在審理時，於今年10月7日過世，最終法官判決此案公訴不受理。

房東 恐嚇 建築

延伸閱讀

電商個資外洩案件數10月降至零 雙11是關鍵檢驗時刻

柯文哲：柯媽媽、黃國昌違建都拆了 賴清德不要賴皮

賴清德為老家違建哽咽 徐世榮：南鐵強拆不手軟 聽不到人民哭泣

廖先翔汐止豪宅違建外有鷹架設圍籬 上午未見拆除動作

相關新聞

慘了！JPEX加密貨幣涉違法吸金 陳零九代言受害也挨告

歌手陳零九日前代言加密貨幣「JPEX」，未料在香港爆出吸金詐騙案，檢調昨天搜索約談JPEX台灣首席合夥人張東穎與施姓、劉...

七旬翁當Sugardaddy暈船…掏錢供血拼又嘿咻 妻查對話怒告小三求償

一名年約七旬的人夫透過包養網站找小三，多次出錢替小三購物及用餐，雙方傳訊「希望我們可以重新開始建立關係」、「即便再好的情...

長照護理師主任上班第二天就出人命 腦中風老翁吃油豆腐活活噎死

高雄市某長期照顧中心林姓護理師主任上班第二天，未注意腦中風黃姓老翁的餐食，讓黃吃下未剪碎的油豆腐，而阻塞氣管窒息身亡，最...

泌尿科正妹名醫一句「我腿軟」讓同科已婚男醫老婆氣炸

高雄一名泌尿科女醫師被控出軌同院的已婚男醫，女醫曾傳訊給男醫「癱…」、「我最近腿軟」，被男醫元配質疑兩人爆出不倫，氣得向...

台中博士追女同事被拒...猛寄信求愛騷擾 賠27萬獲緩刑

台中施姓博士追求女同事被拒絕遭對方封鎖LINE心生不滿，2個月內就寄了20封電子郵件、1封明信片給對方，表達斷絕聯繫不滿...

房客騷擾恐嚇房東 又冒個資檢舉鄰居違建 房東告他...他卻死了

新竹邱姓男子與闕姓房東有租賃糾紛，邱男為報復房東，竟冒用其名義，撥打1999到處檢舉周遭鄰居違章建築，事後還傳訊告訴房東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。