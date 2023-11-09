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攝影監控「選務」 檢方以干擾投票起訴 法官判無罪：法律有模糊地帶

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

全民監票行動聯盟理事長花莉娜。圖／視頻截圖
全民監票行動聯盟理事長花莉娜。圖／視頻截圖
去年「九合一」選舉「全民監票行動聯盟」理事長花莉娜在投開票所架設攝影機拍攝民眾投票，檢方認花干擾投票，依違反選舉罷免法起訴她。台北地院認為，花只是單純靜默拍攝，法律存有「模糊地帶」，判花無罪。可上訴。

檢方起訴，花莉娜2022年11月26日中午在台北市萬興國小1年4班教室的投開票所僅10.7公尺外距離的走廊上，架設攝影機拍攝民眾投票，引起選民側目、閃避鏡頭，影響秘密投票，干擾他人投票。

投開票所陳姓主任管理員、警衛3度制止勸離，花還是持續攝影，花違反公職人員選舉罷免法、公民投票法「在投票所四周30公尺內干擾他人投票罪」。

花莉娜辯稱，拍攝排隊隊伍是要紀錄人數存證、確定選務有無違失，選定的地點也盡量在偏僻的投票所及走廊角落，否認犯行。

法官勘驗蒐證影像發現，花莉娜站在投票隊伍末端的後方靜默攝影，並沒有以言語或肢體動作明示或暗示投票者應如何投票或放棄投票，此外，攝影機的位置也在投開票所之外，投票民眾是否會被花干預、擾亂、誘導，很可疑。

合議庭認為，檢方指控花莉娜於「心理層面」干擾投票，不過，觀看影像最多只看到民眾回頭及離開，難以推測花有干擾行為。

判決說，單純靜默拍攝如沒有具體、積極影響他人，不等於「干擾」、「勸誘」，這種行為落在法律所定的「模糊地帶」，而且，立法委員及主責機關都認為有彌補處罰漏洞的必要性，認定檢方舉證不足，應判決花無罪。

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