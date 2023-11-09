悟覺妙天禪師稱遭財顧公司詐5100萬 一、二審都認定「沒人騙他」

俗名黃明亮的「悟覺妙天」禪師指控遭人詐騙投資款5100萬元，檢方偵查後，依詐欺等罪起訴亞太財金顧問公司實際負責人楊岐等人。台北地方法院認為妙天有意借重楊的人脈賣靈骨塔、道場才出錢，判楊岐等人詐欺無罪。案經上訴，台灣高等法院昨仍認定沒有人詐騙妙天。

高院昨依公司法未繳納股款罪2罪、行使業務登載不實文書罪判楊岐1年2月徒刑，得易科罰金；依行使業務登載不實文書罪判曾任亞太公司營運長的邱淑娟5月得易科罰金之刑。亞太登記負責人周武雄因上訴後死亡，公訴不受理。

台北地檢署指控，2013年亞太公司缺乏資金，楊岐邀請妙天投資，妙天誤信楊岐的營運簡報，分別匯款2000萬元、3100萬元至亞太的帳戶，但事後委任會計師查帳，發現亞太連年虧損，楊岐犯詐欺罪。

北院審理時，楊岐辯稱妙天是看上他才投資，目的在能順利收購紐約人壽，當時妙天先決定要投資1億元，後來說手頭很緊，只能投資5100萬元。

妙天作證時說，他看不懂財務報表，投資亞太就是相信楊岐這個人，因為楊岐說他是許水德（前考試院長，已歿）的機要秘書，又和總統府秘書長熟識，也和陳履安（監察院前院長）很熟，主要是因為社會地位而相信楊岐。

不過北院認為投資人投資的原因很多，或因人情壓力，或因對獲利樂觀，或基於其他事務考量，妙天對楊岐「施用詐術」的說法前後證述不一，無法憑單一指述即認定楊施詐。

北院指出，丁姓會計師證稱，楊岐2013年、2014年找他談新竹關西的「琉璃光蓮花世界」靈骨塔，說靈骨塔想找買主，楊岐曾提供靈骨塔的介紹，還說有南港的道場想賣；丁證稱「楊岐說是妙天委託他賣的」，但最後沒有成交。北院認為妙天投資亞太前後，想出售道場、靈骨塔，楊岐曾協助找買家，楊辯稱妙天想以亞太併購紐約人壽，利用楊建立人壽保險與靈骨塔事業，有其依據，檢察官舉證不足以證明楊等人耍詐，判詐欺無罪。

但檢察官起訴楊岐、邱淑娟、周武雄與前監察人黃弘仁（利用不正當方法致使財務報表發生不實結果，一審遭判6月得易科罰金之刑），一審仍認為他們違反公司法，分別判刑，皆得易科罰金。