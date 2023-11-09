女毒蟲返家連鬧2天 違反保護令遭關押再判3月

桃市龍潭區有名27歲女子，自6年前起多次涉入毒品、竊盜等案件，沒錢就回家當「巨嬰」，讓母親不堪其擾相當頭疼，為此，今年7月間向法院申請通常保護令，命令女子必須於8月上旬搬出去，女子同月29至30日連續2天，持續返家借機車，不給錢就砸東西，落網後依反覆實施違反保護令樣態收押，桃園地院審結，將女子依違反保護令罪判處徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，這對母女是具有家庭暴力防治法所定的家庭成員關係。女子明知桃園地院今年7月27日核發有效期限2年的民事通常保護令，命令她不得對母親實施身體、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害等行為；不得對母親為騷擾、接觸、跟蹤的行為，且應於今年8月10日前遷出桃園龍潭區的老家，還得將全部鑰匙交還，遷出後應遠離老家至少100公尺。

判決說，女子仍於8月29日傍晚5點返回龍潭區老家，向母親借用機車，經母親狠心要求她離去時，沒想到女子竟對母親恫稱「應該是妳要出去吧」等語，致使其母因畏懼不敢不從，而將機車借給她，以此方式對其母實施騷擾、接觸等行為違反保護令。

女子翌日下午1點騎著機車回到老家後，當下立刻開口向母親索取金錢，當其母不堪其擾報警求助時，女子仍不願離去，竟將酒瓶、杯子全數砸壞，以此方式對其母實施精神上的不法侵害違反保護令。