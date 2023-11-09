網購涉貪汙 南投前消保官起訴

南投縣消保官許麗貞涉嫌貪汙遭拘提，法官訊後以50萬元交保。圖／翻攝彰化縣政府網站 南投縣前消保官許麗貞在任內涉嫌將為民服務費當成自家小金庫，買漁產禮盒、擴香組，甚至多次和家人到餐廳用餐，都以「為民服務」名義報銷，南投地檢署偵結，以涉嫌貪汙治罪條例提起公訴。

許麗貞擔任南投縣消保官長達19年，今年初廉政署接獲檢舉，她涉嫌利用職務之便，不實核銷業務為民服務費，依貪汙治罪條例移送南投地檢署，檢察官訊後，諭令10萬元交保，未料她又涉嫌勾串證人、偽造證據再度遭檢方拘提，法官裁定50萬元交保。南投縣政府事後將她改調秘書。

檢方調查，許麗貞擔任消保官每月有5400元為民服務費，主要用於業務推廣。2020年12月，許麗貞邀縣府員工4人，向全國漁會團購漁產禮盒10盒，許麗貞訂4盒供自己食用或贈送親友，再向團購4人收取每分990元費用，再拿著發票向新聞行政處申請縣政推行業務費。

另外，許麗貞也數次向購物網站訂購藤枝擴香組、中式碗禮盒，並以不實發票向縣政府申請縣政推行業務費5662元。

去年6月到10月，許麗貞5度帶著丈夫、女兒到多家餐廳用餐，並將餐費用以業務推廣費報銷，就連許麗貞出國旅遊不在國內期間，許麗貞也索取縣府員工發票，核銷業務推廣費。

檢方偵結後，認為許麗貞確認犯行共13次、犯罪所得3萬8585元，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪提起公訴。