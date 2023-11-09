聽新聞
test
0:00 / 0:00

網購涉貪汙 南投前消保官起訴

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投縣消保官許麗貞涉嫌貪汙遭拘提，法官訊後以50萬元交保。圖／翻攝彰化縣政府網站
南投縣消保官許麗貞涉嫌貪汙遭拘提，法官訊後以50萬元交保。圖／翻攝彰化縣政府網站
南投縣前消保官許麗貞在任內涉嫌將為民服務費當成自家小金庫，買漁產禮盒、擴香組，甚至多次和家人到餐廳用餐，都以「為民服務」名義報銷，南投地檢署偵結，以涉嫌貪汙治罪條例提起公訴。

許麗貞擔任南投縣消保官長達19年，今年初廉政署接獲檢舉，她涉嫌利用職務之便，不實核銷業務為民服務費，依貪汙治罪條例移送南投地檢署，檢察官訊後，諭令10萬元交保，未料她又涉嫌勾串證人、偽造證據再度遭檢方拘提，法官裁定50萬元交保。南投縣政府事後將她改調秘書。

檢方調查，許麗貞擔任消保官每月有5400元為民服務費，主要用於業務推廣。2020年12月，許麗貞邀縣府員工4人，向全國漁會團購漁產禮盒10盒，許麗貞訂4盒供自己食用或贈送親友，再向團購4人收取每分990元費用，再拿著發票向新聞行政處申請縣政推行業務費。

另外，許麗貞也數次向購物網站訂購藤枝擴香組、中式碗禮盒，並以不實發票向縣政府申請縣政推行業務費5662元。

去年6月到10月，許麗貞5度帶著丈夫、女兒到多家餐廳用餐，並將餐費用以業務推廣費報銷，就連許麗貞出國旅遊不在國內期間，許麗貞也索取縣府員工發票，核銷業務推廣費。

檢方偵結後，認為許麗貞確認犯行共13次、犯罪所得3萬8585元，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪提起公訴。

南投 消保官 發票 貪汙 購物網 廉政署 檢察官

延伸閱讀

南投竹山東埔蚋溪環境營造 提升教育遊憩功能

網購、上餐廳都算為民服務 南投前消保官貪汙起訴

影／來南投注意！埔里三獻清醮 這5天全鎮吃素

南投受天宮登大銀幕 林依晨、周渝民將現身特映會宣傳

相關新聞

網購涉貪汙 南投前消保官起訴

南投縣前消保官許麗貞在任內涉嫌將為民服務費當成自家小金庫，買漁產禮盒、擴香組，甚至多次和家人到餐廳用餐，都以「為民服務」...

總統大選開賭盤「藍白合不合」 桃園洪姓組頭收押禁見

總統大選「藍白合」鬧得沸沸揚揚，結果桃園檢警近日查獲一名洪姓組頭，涉嫌在賭博平台開賭盤，開放賭客下注簽賭「藍白合不合」。...

看過來！行政訴訟調解新制要成功 這「2大關鍵」不可少

行政訴訟調解新制8月15日上路迄今，司法院行政訴訟及懲戒廳表示已有2件調解成立，分別為「市地重劃後土地分配、費用負擔爭議...

苗栗縣長鍾東錦競選幹部涉買票 二審仍判3年8月

陳申陽是去年擔任苗栗縣長候選人鍾東錦、大湖鄉長候選人傅松琳聯合競選總部主委，涉嫌在去年11月間，與丘姓、林姓選民二人，以...

員警攔下未禮讓行人機車騎士被罵白痴 六旬翁罪加一等

彰化縣一名6旬男子今年騎機車在彰化市中正路、和平路交岔路口，因轉彎未依規定禮讓行人優先通行，被員警攔下，他氣得罵員警「白...

這一撞40萬沒了 貨車停車撞壞測速照相器賠錢不起訴

基隆市警察局今年8月巡查設置在源遠路道路一側的固定式測速照相器，發現外殼保護箱遭撞凹損，檢查主機發現被撞壞，無法使用，調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。