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網購涉貪汙 南投前消保官起訴
南投縣前消保官許麗貞在任內涉嫌將為民服務費當成自家小金庫，買漁產禮盒、擴香組，甚至多次和家人到餐廳用餐，都以「為民服務」名義報銷，南投地檢署偵結，以涉嫌貪汙治罪條例提起公訴。
許麗貞擔任南投縣消保官長達19年，今年初廉政署接獲檢舉，她涉嫌利用職務之便，不實核銷業務為民服務費，依貪汙治罪條例移送南投地檢署，檢察官訊後，諭令10萬元交保，未料她又涉嫌勾串證人、偽造證據再度遭檢方拘提，法官裁定50萬元交保。南投縣政府事後將她改調秘書。
檢方調查，許麗貞擔任消保官每月有5400元為民服務費，主要用於業務推廣。2020年12月，許麗貞邀縣府員工4人，向全國漁會團購漁產禮盒10盒，許麗貞訂4盒供自己食用或贈送親友，再向團購4人收取每分990元費用，再拿著發票向新聞行政處申請縣政推行業務費。
另外，許麗貞也數次向購物網站訂購藤枝擴香組、中式碗禮盒，並以不實發票向縣政府申請縣政推行業務費5662元。
去年6月到10月，許麗貞5度帶著丈夫、女兒到多家餐廳用餐，並將餐費用以業務推廣費報銷，就連許麗貞出國旅遊不在國內期間，許麗貞也索取縣府員工發票，核銷業務推廣費。
檢方偵結後，認為許麗貞確認犯行共13次、犯罪所得3萬8585元，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪提起公訴。
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