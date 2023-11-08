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總統大選開賭盤「藍白合不合」 桃園洪姓組頭收押禁見
總統大選「藍白合」鬧得沸沸揚揚，結果桃園檢警近日查獲一名洪姓組頭，涉嫌在賭博平台開賭盤，開放賭客下注簽賭「藍白合不合」。警方昨持搜索票逮人，洪姓組頭坦承向上取得選舉賭盤的賠率，並和賭客約定水錢比例，但強調尚未拿到錢。由於洪男有刪除手機訊息等滅證行為，檢警今依涉犯總統及副總統選舉罷免法，向桃園地院聲押獲准。
桃園地檢署近日指揮龍潭警分局、蘆竹警分局、八德警分局及刑事警察大隊，偵辦總統選舉賭盤案件，昨搜索一處，拘提一名洪姓組頭到案，查扣手機、電腦等證物，經檢察官訊問後，認為洪姓被告涉犯總統副總統選舉罷免法第88條之1第4項意圖營利以選舉為標的聚眾賭博、刑法第268條意圖營利聚眾賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，今下午向法院聲請羈押禁見。
桃院說明，洪姓被告經訊問後雖辯稱尚未收到選舉賭盤的下注，但坦承接受賭客詢問並向上組頭取得選舉賭盤的賠率，且將訊息傳送給賭客，並已約定水錢比例，有營利意圖，有電腦網頁截圖、通訊軟體對話紀錄、現場照片佐證。
法官認為，以上證據足認被告涉犯總統、副總統選舉罷免法第88條之1第4項、刑法第268條等罪嫌重大。且被告刪除手機訊息，且在訊息中要求對方將訊息收回，尚有共犯未到案，有滅證、串供及串證之虞。考量選舉賭盤將不當影響選舉結果，所涉公共利益極為重大，被告所代理的賭博平台下注金額龐大，為維護社會秩序及公共利益，有羈押的必要，應予羈押，並禁止接見通信。
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