原民姓名拼音正名成功 原團：雙語教育開始

台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照片 賴佩璇 台北高等行政法院昨天判決認定，戶政事務所應准予原民單獨以羅馬拼音文字登記身分證姓名。原住民族政策協會理事長陳旻園認為，過去要求原民用漢字登記族名，是「華語霸權的思維」，讓民眾透過身分證認識並熟悉原民羅馬拼音名字，可視為「雙語教育的開始」。

陳旻園指出，多年來原民皆採羅馬拼音命名，硬要「音譯」成漢字，會出現「望文生義」的困擾，還有原民族人故意譯成各種怪字以示抗議。

以原民會主委夷將·拔路兒為例，族名是Icyang Parod。Icyang 翻成「夷將」，「夷」字會讓人聯想到「蠻夷」的「夷」。而他是阿美族人，阿美族的族名為「個人名＋母名／父名」，Icyang是夷將的名字，Parod是夷將父親的名字。但譯成中文後，很多人都稱原民會主委「夷將先生」。事實上，阿美族根本沒有「姓」的概念。

原住民立委參選人Savungaz Valincinan也說，身分證件上登記「撒丰安．瓦林及那」，很多人都稱她「撒小姐」。但自己是布農族人，布農族是「個人名＋氏族名」，根本不姓「撒」。且布農族的氏族名會隨著部落的分系一路加下去，有布農族人的傳統名字可以長到幾十字，「一個布農族人的名字就等於一部地誌」，但譯成中文後只剩下長度。