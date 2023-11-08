看過來！行政訴訟調解新制要成功 這「2大關鍵」不可少
行政訴訟調解新制8月15日上路迄今，司法院行政訴訟及懲戒廳表示已有2件調解成立，分別為「市地重劃後土地分配、費用負擔爭議」、「廢棄物清理代履行費用爭議」案，可見新制已逐漸發揮紓減訟源成效。法官陳彥霖分享，促成調解有二個關鍵，其一是消弭行政機關對調解的疑慮，第二是法院要適時公開心證。
司法院7日舉辦「行政訴訟調解案例工作坊」，以具體調解成功案例經驗分享，探討調解適用類型、促成因素與技巧，希望促進法官善用調解，達成人民與行政機關自主解決紛爭的期待。最高行政法院院長吳東都在引言時表示，公法上的訴訟外紛爭解決機制在各國日漸興盛，我國也已引入行政訴訟調解新制，透過案例工作坊，可深入探討調解的實務運用。
吳東都指出，我國調解制度以作成調解筆錄的方式終結訴訟，將牽動調解要件的寬嚴解釋，因此有必要深入分析。
行懲廳調辦事法官陳彥霖表示，調解其實有二大關鍵，首先是消弭行政機關對調解的疑慮，其次是法院要適時公開心證。陳舉德國為例，指德國調解法官就是藉由擬定調解計畫、分析個案利益結構、擴大調解參與人及調解標的範圍、引入專家參與等方式，來提高達成調解可能。
心理師蘇益賢認為，相較於訴訟程序偏重理性，調解程序更重視感受與情緒，如何建立柔軟的商談環境、排解當事人情緒，都有助於促成調解。
高雄高等行政法院庭長李協明也分享「市地重劃後土地分配、費用負擔爭議」和「廢棄物清理代履行費用爭議」2案例，這2案都是新制實施後所調成。台北高等行政法院庭長楊得君、高高行審判長林彥君分別以中科三期環評案和解與食品安全衛生管理法、教育法及漁船法等和解案例供各法院參考。
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