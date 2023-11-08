看過來！行政訴訟調解新制要成功 這「2大關鍵」不可少

行政訴訟調解新制8月15日上路迄今，司法院行政訴訟及懲戒廳表示已有2件調解成立，分別為「市地重劃後土地分配、費用負擔爭議」、「廢棄物清理代履行費用爭議」案，可見新制已逐漸發揮紓減訟源成效。法官陳彥霖分享，促成調解有二個關鍵，其一是消弭行政機關對調解的疑慮，第二是法院要適時公開心證。

司法院7日舉辦「行政訴訟調解案例工作坊」，以具體調解成功案例經驗分享，探討調解適用類型、促成因素與技巧，希望促進法官善用調解，達成人民與行政機關自主解決紛爭的期待。最高行政法院院長吳東都在引言時表示，公法上的訴訟外紛爭解決機制在各國日漸興盛，我國也已引入行政訴訟調解新制，透過案例工作坊，可深入探討調解的實務運用。

吳東都指出，我國調解制度以作成調解筆錄的方式終結訴訟，將牽動調解要件的寬嚴解釋，因此有必要深入分析。

行懲廳調辦事法官陳彥霖表示，調解其實有二大關鍵，首先是消弭行政機關對調解的疑慮，其次是法院要適時公開心證。陳舉德國為例，指德國調解法官就是藉由擬定調解計畫、分析個案利益結構、擴大調解參與人及調解標的範圍、引入專家參與等方式，來提高達成調解可能。

心理師蘇益賢認為，相較於訴訟程序偏重理性，調解程序更重視感受與情緒，如何建立柔軟的商談環境、排解當事人情緒，都有助於促成調解。